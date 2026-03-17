Torjäger Edin Dzeko wird dem Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 im Aufstiegskampf in zwei Spielen fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds hat den bosnischen Mittelstürmer, der am Dienstag 40 Jahre alt geworden ist, wegen rohen Spiels für zwei Partien gesperrt. Beim 2:2 gegen Hannover 96 am Sonntag hatte Dzeko den Hannoveraner Husseyn Chakroun in der 52. Minute mit dem Fuß am Oberkörper getroffen und war von Schiedsrichter Robert Braun des Feldes verwiesen worden.