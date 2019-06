10. Juni 2019, 18:51 Uhr Eden Hazard Der nächste "Galáctico"

Die Fans von Real Madrid haben nach einer der schlechtesten Spielzeiten der Klubgeschichte wieder Grund zur Freunde. Die Verpflichtung von Eden Hazard () vom FC Chelsea war am Wochenende in der spanischen Hauptstadt das beherrschende Thema. "Endlich Hazard", titelte die Madrider Zeitung Marca in Riesenlettern auf Seite eins. Mit dem Offensivspieler, 28, komme erstmals nach fünf Jahren endlich wieder ein "Galáctico" zu den Königlichen, hieß es. Wie Marca und andere Medien schreiben, lässt sich der von Baulöwe Florentino Pérez angeführte Klub die Dienste des Belgiers mehr als 100 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen kosten. Hazard wäre damit teurer als Gareth Bale, der 2013 für geschätzte 101 Millionen von Tottenham kam. Er war bisher der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte. Hazard hat einen Vertrag bis Ende Juni 2024 unterschrieben, gab Real bekannt. "Es ist kein Geheimnis, dass ich schon als kleiner Junge davon geträumt habe, für sie zu spielen", schrieb Hazard in einem langen Statement in den sozialen Netzwerken. Chelsea zu verlassen sei aber gleichzeitig "die schwierigste Entscheidung" seiner Karriere gewesen. Hazard gewann am Samstagabend in Brüssel mit der belgischen Nationalmannschaft 3:0 gegen Kasachstan und wurde für sein 100. Länderspiel im März in Zypern geehrt.