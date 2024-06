„Benutzt zu werden, das finde ich nicht so gut“

Im SZ-Talk im Münchner Gasteig spricht Max Eberl über die monatelange Trainersuche, die Außendarstellung des FC Bayern, seine Vision für die Zukunft des Klubs – und er lässt Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann anklingen.

Das Motto hatte Max Eberl eher unfreiwillig selbst mitgebracht: „Das Beste kommt zum Schluss“, so hatte er vor einigen Wochen noch die damals ins Endlose abgleitende Trainersuche des FC Bayern kommentiert – und diese war nun auch am finalen Abend der SZ-Reihe im Münchner „Stadion der Träume“, der Kulturveranstaltung zur Fußball-EM, ein Thema. „Acht Wochen? Wie lang hat unsere Trainersuche Deutschland beschäftigt?“, fragte Eberl, der zwischenzeitlich das Gefühl hatte, sein Handy sei angezapft worden, so häufig seien richtige und falsche Nachrichten durch die Medien gegeistert. Jedenfalls: „Es war ein komplizierter Weg.“