Vor ungefähr elf Monaten hat Uli Hoeneß eine unmissverständliche Verfügung erlassen. „Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein“, sagte Hoeneß damals der SZ und fügte einen echten Hoeneß an: „Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht!“ Sehr verständlich war Hoeneß’ Emotion damals angesichts der Tatsache, dass die Münchner am letzten Transfertag die Kontrolle verloren und den bereits sicher geglaubten Mittelfeldspieler João Palhinha wieder ziehen lassen mussten. Als ein Dreivierteljahr später Max Eberl als Sportvorstand präsentiert wurde, wirkte dies wie eine logische Schlussfolgerung: Eberl genoss aus Gladbacher Zeiten den Ruf, ein besonders früher Vogel zu sein. Transfers hatte er dort oft so zeitig vollzogen, dass ihm in der Branche der Kosename Max Streberl anhaftete. Herr Lehrer, ich bin schon fertig!