Fußball ist sein Hobby, E-Sport der Beruf: Fabio Sabbagh, der in der Gamer-Szene Fifabio heißt, spielt in zwei verschiedenen Welten.

Fabio Sabbagh ist beim SV Heimstetten Regionalliga-Fußballer - und für Werder Bremen an der E-Sport-Konsole in der Bundesliga unter Vertrag. Über einen Spieler, der versucht, virtuelle und reale Welt zu vereinen. Und der sich dabei ziemlich gut anstellt.

Von Christoph Leischwitz

Im normalen Fußballerleben würde man jetzt Trainingsauftakt sagen, in der virtuellen Welt heißt es: Release Date. Fifa 22 ist da, die Spielwiese der E-Sportler, und jetzt geht es darum, sich so schnell wie möglich auf die neuen Bedingungen einzustellen: Mal ist das Spiel an der Konsole etwas defensivlastiger, so wie Fifa 20. Das lag Fabio Sabbagh ganz gut, vielleicht kein Zufall, im echten Leben ist er auch Abwehrspieler. Jedes Jahr müssen die Spieler in zahllosen Testspielen üben, bis die Fingergelenke schmerzen. "Beim Release trainiere ich täglich sechs bis acht Stunden. Das legt sich dann mit der Zeit, wenn man einen gewissen Rhythmus hat."

Doch auch über das gesamte Jahr gesehen trainiert der E-Fußballer namens "Fifabio" mehr als der Fußballer Fabio. Das ist auch gar nicht unbedingt überraschend, schließlich spielt Fifabio (in den sozialen Medien "Fifabio97") auch drei Ligen höher als Fabio. Der 23-Jährige sitzt für Werder Bremen an der Konsole und schnürt für den SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern die Schuhe. Er ist damit der höchstklassige echte Fußballer in der ersten virtuellen Bundesliga. Und damit eine interessante Person, um mögliche Schnittstellen und Unterschiede zwischen beiden Welten auszumachen.

Fabio Sabbagh hat zurzeit ein Problem, das Fifabio nicht kennt: Riss des Syndesmosebandes. Eine halbe Stunde hat er bislang gespielt in der laufenden Saison, dann wurde er im Grünwalder Stadion beim FC Bayern II verletzt ausgewechselt. Deshalb hat er aber auch nicht mehr Zeit, sich auf die virtuelle Saison vorzubereiten. "Das könnte man denken, aber in Wahrheit wirken sich Verletzungen auch auf das E-Sport-Training aus. Arzttermine und Physio nehmen mehr Zeit in Anspruch als Fußballtraining", sagt er. Zumindest an den Wochenenden sei er momentan flexibler. Er nimmt auch schon jetzt, vor dem Saisonstart im November, für Werder Bremen PR-Termine wahr und ist viel unterwegs.

Überhaupt ist auffällig, wie viele Dinge sich ähneln, obwohl sich die E-Sport-Szene zunächst weitgehend losgelöst von der Sportwelt entwickelte. Vor zwei Jahren spielte Sabbagh noch für die SpVgg Greuther Fürth in der zweiten Liga, und das so gut, dass er abgeworben wurde. "Das läuft nahezu identisch wie im echten Fußball. Ich habe in der Debütsaison gut gespielt, dann haben mich einige Vereine kontaktiert, dann bin ich im Sommer nach Bremen gewechselt", erzählt er. Ein Jahr später, im vergangenen Juli, wurde sein Vertrag verlängert. Seine Aussage in der damaligen Pressemitteilung könnte auch von einem der aktuellen Fußball-Zugänge Werders stammen: "Der Verein, die Fans und das professionelle Umfeld sind wirklich besonders. Ich habe mich hier von Beginn an sehr wohl gefühlt und bin motiviert, in der neuen Saison alles dafür zu geben, mit dem Team wieder erfolgreich zu sein."

Auf seinem Kanal hat Sabbagh mehr als 44 000 Follower, die die Spiele ansehen

Die Bremer E-Sportler haben jetzt auch einen Trainer, der selbst Ende zwanzig ist - er hat tatsächlich seine aktive Karriere beendet, obwohl man in der E-Bundesliga auch ordentlich Geld verdienen kann. Aber: "In dem Alter kommt schon ein Punkt, wo man merkt: Ich kann als Spieler nicht mehr ganz mithalten", erzählt Sabbagh, "16-, 17-Jährige kaufen dir recht schnell den Schneid ab."

Das Team arbeitet nun auch mit einer Sportpsychologin zusammen. Vor allem darin sieht Sabbagh dann auch einen Mehrwert für sein Spiel auf dem echten Rasen: "Fußball-Know-how kann man ein wenig übertragen. Vor allem aber die mentale Stärke, die ich beim E-Sport entwickle, das Konzentrationstraining, die Mentalität." Sein Trainer beim SV Heimstetten ist in der Angelegenheit "komplett raus", er habe einmal zugesehen, sagt Christoph Schmitt, "das ist einfach nicht meine Welt". Es sei aber gehöriger Fleiß nötig, beides zu stemmen, denn Sabbagh sei nun einmal bei zwei Vereinen unter Vertrag, aber er sei auch in dieser Beziehung "ein absoluter Vollprofi". Wenn er mal ein Training verpasse, hole er das nach oder macht zumindest "seine Läufe".

Es gibt noch einen Spieler, der auch beides auf hohem Niveau betreibt: Sascha Mockenhaupt spielt für Wehen Wiesbaden in Liga drei und war zuletzt für den selben Verein virtuell in Liga zwei aktiv. In seinem Fall scheinen ihn mehr Menschen in der echten Welt zu kennen als in der Gamer-Szene, bei Fabio Sabbagh ist es eher umgekehrt. Zuschauer? "Mehr als in Heimstetten, das auf jeden Fall. Es ist schon eine große Community." Sein Twitch-Kanal - die einfachste Möglichkeit, ihm bei seinen Spielen zuzusehen - hat aktuell mehr als 44 000 Follower. Wenn virtuelle Bundesligaspiele im Fernsehen laufen, zuletzt auf ProSieben Maxx, ist die Zuschauerzahl fünfstellig.

Die E-Sport Bundesliga ist zwar lange nicht so groß wie die E-Sport-Events von League of Legends oder Fortnight, deren Weltmeisterschaften tatsächlich in echten, großen Stadien ausgetragen werden und deren Sieger mehrere Millionen Dollar Preisgeld kassieren. Doch auch die Fußballer unter den Gamern sind echte Profis. Und emanzipiert genug, um sich vom Original lossagen zu können. Dass die Sportverbände erst spät aufsprangen, also eher die Welle reiten als sie selbst zu formen, scheint die meisten aber nicht zu stören. "Ich finde es cool, wenn sich Verbände für uns einsetzen, das schadet nie. Aber es hat jetzt keinen Rieseneinfluss auf mich", sagt Sabbagh. Klassische Verbands-PR kann mit der zielgruppenorientierten Selbstvermarktung der Spieler nicht mithalten.

Der Bolzplatz kam bei Sabbagh zuerst, Jahre vor der Konsole. Er sagt, Werder Bremen wisse Bescheid: Die Leidenschaft zum Fußball wird nie verloren gehen. Aber er ist eben das Hobby, E-Sport der Beruf, mit dem der Lehramtsstudent für Sport und Mathe zurzeit sein Geld verdient. Beides hat so viel miteinander zu tun, die beiden Welten haben zahlreiche Gemeinsamkeiten, und doch laufen sie komplett getrennt voneinander ab.