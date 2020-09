Der SSV Jahn Regensburg wird in der Saison 2020/21 erstmals im virtuellen Fußball aktiv. Er tritt gegen Klubs der ersten und zweiten Bundesliga in der Virtual Bundesliga (VBL) an. In Sven Kopp, Jahn-Profi von 2014 bis 2018, ist bereits eine der drei vakanten Positionen im Team besetzt. Über ein vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) organisiertes Fifa20-Turnier können sich nun insgesamt acht E-Sportler für das finale Auswahlverfahren beim Jahn qualifizieren.