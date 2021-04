Alexander Schmidt ist neuer Trainer von Dynamo Dresden. Der 52 Jahre alte Ex-Trainer von Türkgücü München übernimmt das Amt beim Fußball-Drittligisten zunächst bis Saisonende. Das teilten die Sachsen am Montag mit. "Alexander Schmidt hat sofort seine Bereitschaft signalisiert, als erfahrener Trainer gemeinsam mit uns unsere Ziele in den verbleibenden sechs Spielen anzugehen. Er kennt die Dritte Liga und steht für eine offensive Grundidee des Fußballs", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung. Schmidt tritt die Nachfolge von Markus Kauczinski an, der am Sonntag freigestellt wurde. Der 52-Jährige soll die auf Platz vier zurückgefallenen Dresdner zurück in die 2. Bundesliga führen.