Von Felix Haselsteiner

Als Dustin Johnson auf dem 18. Grün des Augusta National Golf Club das grüne Jackett übergezogen hatte, begann für ihn das Ringen mit den Worten. "Als Kind träumt man immer davon, einmal Masters Champion zu sein", sagte Johnson, dann brach er ab. Immer wieder ging das so, die Stimme entglitt ihm, die Tränen schossen ihm in die Augen, irgendwann sagte er: "Ich hatte noch nie solche Probleme, mich zusammenzureißen. Auf dem Platz bin ich ganz gut darin, aber hier ... Jesus, ich kann kaum reden."

Die Emotionen der Sieger beim Masters sind stets noch mächtiger und eindrücklicher als irgendwo anders in der Golfwelt. Das Gewicht der Historie und Tradition, die dem Platz und dem Turnier anhaften, ist größer als die einzelnen Protagonisten, die am Sonntagabend das sagenumwobene Jackett angelegt bekommen. Augusta und das Masters sind mehr als ein Turnier, sondern vielmehr ein Mythos, der manchmal in seiner verzweifelten Liebe zum Traditionalismus aus der Zeit gefallen zu sein scheint, aber unter den Profis einen größeren Stellenwert genießt als alles andere.

Insbesondere ist dieser Stellenwert bei denen spürbar, die - wie Johnson - aus den Südstaaten der USA kommen. 75 Meilen sind es von Augusta nach Columbia im Bundesstaat South Carolina, Johnsons Heimatstadt, eineinhalb Stunden Autofahrt. Und doch ist Augusta National erst einmal weit entfernt mit seiner elitären Aura: Viele der jungen Nachwuchsprofis aus dem Süden dürfen einmal auf Einladung eines Mitglieds spielen - die sportliche Qualifikation, um sich im Turnier mit dem Platz zu messen, gelingt aber den Wenigsten. Und nur wer wirklich sämtliche Elemente des Golfspiels in Perfektion beherrscht, wird unter den Wenigen noch einmal hervorstechen können.

Johnson hat sich diese Qualität im Verlauf seiner Karriere mit allen Auf und Abs erarbeitet. Seit 2008 spielt der 36-Jährige auf der PGA Tour, seitdem hat er in jeder Saison mindestens ein Turnier gewonnen, was vor ihm nur Jack Nicklaus und Tiger Woods geschafft haben. Wie so viele aus der Generation nach Woods ist auch Johnson ein kraftvoller Spieler, der weiter und präziser schlagen kann als die meisten anderen. Johnson gewann Turniere mit riesigen Abständen, er deklassierte Gegner und ließ Platzarchitekten verzweifeln, weil er mit seiner Wucht sämtliche Hindernisse überwand. War DJ, so sein Spitzname, in Topform, war er kaum zu schlagen - außer er schlug sich selbst.

Zweimal in seiner Karriere gab Johnson bereits einen Major-Sieg leichtfertig aus der Hand. 2010, als er seinen Schläger verbotenerweise im Sandbunker aufsetzte, Strafschläge kassierte und so Martin Kaymers Sieg bei der PGA Championship ermöglichte. 2015, als er bei den US Open nur noch einen Putt aus eineinhalb Metern zum Sieg versenken musste - und vergab. Es war der sportliche Tiefpunkt seiner Karriere, den mentalen hatte er 2014 erreicht, als die PGA Tour ihn für ein halbes Jahr sperrte, weil er zum wiederholten Mal einen Drogentest auf Kokain nicht bestanden hatte. Die Drogengeschichten und die Ehe mit Paulina Gretzky, der Tochter von Eishockeylegende Wayne Gretzky, ließen ihn auf Distanz zur Öffentlichkeit gehen.