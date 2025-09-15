Zum Hauptinhalt springen

Stabhochsprung Weltrekord von DuplantisZum 14. Mal in der eigenen Galaxie

Lesezeit: 3 Min.

Weltrekord, schon wieder: Armand Duplantis feiert seine 14. Bestmarke.
Weltrekord, schon wieder: Armand Duplantis feiert seine 14. Bestmarke. (Foto: Hannah Peters/Getty Images)

Armand Duplantis ist auch bei der WM in Tokio nicht aufzuhalten und gewinnt Gold mit Weltrekord von 6,30 Metern. Dahinter schreibt Emmanouil Karalis aus Griechenland seine ganz eigene Geschichte.

Von Saskia Aleythe

Dass Armand „Mondo“ Duplantis bei diesen Weltmeisterschaften in Tokio erneut in seiner eigenen Galaxie springen würde, hat vorab kaum jemand bezweifelt. Zu frisch sind noch die Eindrücke von seinem Olympiasieg vom vergangenen Jahr, und überhaupt: 13 Weltrekorde waren dem 25-Jährigen in den vergangenen fünf Jahren gelungen. Was sollte also in Tokio schiefgehen? Nichts, am Montagabend kam Nummer 14 dazu, 6,30 Meter heißt nun die neue Bestmarke.

Start der Leichtathletik-WM
:Im Denkmal der Pandemie

Selten waren Olympische Spiele so umstritten wie im Corona-Jahr 2021 in Tokio. Nun finden im japanischen Nationalstadion Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt – die sollen einiges von damals vergessen machen.

SZ PlusVon Thomas Hahn

