Dass Armand „Mondo“ Duplantis bei diesen Weltmeisterschaften in Tokio erneut in seiner eigenen Galaxie springen würde, hat vorab kaum jemand bezweifelt. Zu frisch sind noch die Eindrücke von seinem Olympiasieg vom vergangenen Jahr, und überhaupt: 13 Weltrekorde waren dem 25-Jährigen in den vergangenen fünf Jahren gelungen. Was sollte also in Tokio schiefgehen? Nichts, am Montagabend kam Nummer 14 dazu, 6,30 Meter heißt nun die neue Bestmarke.
Stabhochsprung Weltrekord von DuplantisZum 14. Mal in der eigenen Galaxie
Lesezeit: 3 Min.
Armand Duplantis ist auch bei der WM in Tokio nicht aufzuhalten und gewinnt Gold mit Weltrekord von 6,30 Metern. Dahinter schreibt Emmanouil Karalis aus Griechenland seine ganz eigene Geschichte.
Von Saskia Aleythe
