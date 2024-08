Von Saskia Aleythe, Paris

Wer im Stade de France sitzt, der kann sich vorkommen wie in einem Ufo. Ein Ring umspannt die oberste Etage, dazwischen leuchtet der Himmel hervor. Und am Montagabend hob das Ufo einfach ab, nächster Halt: Planet Duplantis. An der Hochsprunganlage war ja nur noch der junge Stabhochspringer Armand Duplantis zugange, und wenn man sah, wie ihn auch die Konkurrenten klatschend anfeuerten, dann war klar: Alle genossen es gerade sehr, Teil seiner Show zu sein.