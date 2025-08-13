Olympiasieger Armand Duplantis hat seinen Stabhochsprung -Weltrekord in Budapest auf 6,29 Meter geschraubt. Es ist bereits sein dreizehnter Weltrekord. In diesem Jahr hatte der Schwede schon im Februar in Clermont-Ferrand (6,27 Meter) und Mitte Juni in Stockholm (6,28 Meter) Weltrekorde aufgestellt.

In Budapest begann er mit einem Fehlversuch über 5,62Meter und riss dann einmal die Latte bei 6,11 Metern. Die Rekordhöhe meisterte er im zweiten Versuch, danach ließ er sich von Publikum und Kollegen feiern. Er gedenkt, den Höhenflug fortzusetzen. „Ich will so bald wie möglich 6,30 Meter springen, aber ich würde auch sehr gerne 6,40 Meter schaffen, das ist natürlich eine irre Grenze, aber es fühlt sich für mich im Bereich des Möglichen an“, hatte der Olympiasieger von Tokio und Paris im Juni erklärt.

Der deutsche Meister Simon Batz gewann bei dem Meeting in Budapest überraschend den Weitsprung mit 8,07 Metern. Er sprang zwei Zentimeter weiter als Olympiasieger und Weltmeister Miltiadis Tentoglou aus Griechenland.