Der Erfolg in Berlin überzeugt auch Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel vom Klassenverbleib des Aufsteigers. Die Hertha verpasst die versprochene Reaktion, ihr Werben um einen Verteidiger dürfte das Spiel verstärken.

Von Nico Fried , Berlin

Pal Dardai und Michael Preetz verschwanden schnell nach der Pressekonferenz. Tür auf, Trainer und Manager von Hertha BSC raus, Tür zu. Sie konnten nicht zufrieden sein. Vor dem Spiel hatte Dardai eine "Reaktion" versprochen, eine "Antwort" nach drei verlorenen Spielen und zehn Gegentoren, allein fünf davon zuletzt in Leipzig. Preetz hatte verlangt, dass sich die Mannschaft trotz Rang 10, einem Tabellenplatz jenseits von Gut und Böse, für den Rest der Saison am Riemen reißen solle. Und nun stand am Ende mit dem 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf wieder eine Niederlage.

Friedhelm Funkel dagegen blieb noch ein bisschen. Der Düsseldorfer Trainer war in Plauderlaune, nachdem er einen großen Satz gelassen ausgesprochen hatte: "Jetzt kann ich sagen, dass wir auch in der nächsten Saison felsenfest in der ersten Liga spielen werden", so Funkel. "Was anderes glaubt mir ja eh keiner mehr." Mit felsenfest meinte Funkel natürlich seine Überzeugung, dass der Klassenverbleib geschafft werde. Das Spiel der Fortuna hingegen war auch in Berlin einmal mehr das genaue Gegenteil: flexibel, beweglich - und erfolgreich. Funkel: "Wenn ich auf die Tabelle schaue, kann ich gar nicht glauben, dass wir schon elf Spiele gewonnen haben."

So groß kann der Stimmungsunterschied sein, wenn zwei Mannschaften nur die Plätze im Mittelfeld der Liga tauschen. Für Hertha BSC ist das Ergebnis vor allem deshalb so deprimierend, weil man auch in diesem Jahr wieder vergeblich gegen den Fluch anspielt, eine gute Hinrunde in der Rückrunde völlig zu vergeigen. Dabei schein es anfangs tatsächlich nur dem Schiedsrichter an der richtigen Einstellung zu fehlen - Christian Dingerts akustische Ausrüstung aus Headset und Mikrofon musste schon kurz nach dem Anpfiff am Spielfeldrand minutenlang neu justiert werden.

Die Berliner präsentierten sich dagegen zumindest guten Willens und mit ein paar Chancen. Erst brachte Mathew Leckie den Ball mit einem Drehschuss nicht im Tor unter. Kurz darauf spielten die Offensivkräfte Salomon Kalou, Ondrej Duda und Davie Selke einen Konter zwar hübsch, aber auch so lange aus, bis einer von ihnen schließlich im Abseits stand. Dardai machte derweil persönlich vor, was er unter Einsatz verstand. Der Trainer deutete und dirigierte vom Spielfeldrand aus, hüpfte und tänzelte durch die Coaching Zone, doch was er sah, war nur der nächste Fehlpass im Mittelfeld.

Hertha hat mehr Ballbesitz, weiß aber nicht, wohin mit dem Ding

So leitete der Düsseldorfer Rouwen Hennings einen Konter ein, den Ball nahm Benito Raman auf. Er spielte die Hertha-Abwehr aus und drehte den Ball aus etwa 14 Metern über Torhüter Rune Jarstein hinweg in den Winkel. Immerhin zeigten die Berliner nach diesem Gegentor eine schnelle Reaktion. Langer Pass rechts raus auf Duda, ein ungestörter Spaziergang entlang der Torauslinie, und der folgende Pass vors Tor für Marko Grujic quasi nicht vorbeischießbar. "Da hat man gesehen, was sie können, wenn sie Platz haben", so Funkel nach dem Spiel. Hatten sie aber selten. Das statistische Übergewicht an Ballbesitz entstand auch, weil die Hertha-Spieler oft nicht wussten, wohin mit dem Ding.

Auch in der zweiten Hälfte sahen 51 000 Zuschauer eine durchaus bemühte, aber erfolglose Hertha. Duda schaffte es weder aus kurzer Distanz mit dem Kopf, noch aus der Entfernung mit dem Fuß, Düsseldorfs Torhüter Rensing zu überwinden. Die Fortuna tat sich da wesentlich leichter: Benito Raman erzielte in der 62. Minute seinen nächsten Treffer im Nachschuss, nachdem Jarstein Ramans ersten Ball noch hatte abwehren können. Auf Hilfe von seinen Abwehrkräften wartete der Torhüter übrigens vergebens. Und wer sehen durfte, wie der Ball zuvor schon vom linken Flügel unbehelligt durch den Berliner Strafraum gekullert war, kann verstehen, warum die Hertha-Bosse als ersten Einkauf für die neue Saison offenbar den belgischen Verteidiger Dedryck Boyata verpflichten wollen.

Die Fortuna behielt für den Rest des Spiels die Übersicht, und Michael Rensing die Fäuste oben, was sich insbesondere nach einem Freistoß von Valentino Lazaro noch einmal als nützlich erwies. "Mit viel Glück, viel Geschick und viel Herz" habe seine Mannschaft zu Ende gespielt, lobte Funkel und attestierte seiner Mannschaft damit ziemlich genau das, was Dardai bei seiner Truppe vermisste. Nach der Aussprache, die dem 0:5 in Leipzig gefolgt war, habe er erwartet, dass wenigstens die erfahrenen Spieler "kämpfen, beißen und den Gegner niederspielen". Da muss er nun mindestens nochmal eine Woche warten.