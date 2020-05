So viel Tristesse wie in der Düsseldorfer Arena herrschte zum Neustart der Bundesliga sonst nirgendwo. "Es wird auf keinen Fall nullzunull ausgehen", hatte Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler zwar vor dem Spiel versprochen, aber genau dieses Ergebnis stand am Ende auf der Anzeigtafel. Aber wie hätte er auch ahnen können, dass seine Spieler dreieinhalb Mal nur die Balken des Paderborner Tores treffen sollten: Valon Berisha je ein Mal den Pfosten und die Latte, und Steven Skrzynski den Pfosten - plus einem Kopfball von Kaan Ayhan, der den Außenpfosten ganz zärtlich gestreichelt zu haben schien.

"Fast jeder von uns hat heute einmal Aluminium getroffen", klagte Ayhan nach dem Spiel, "ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen, aber wir können mit dem Punkt besser leben als Paderborn."

Beide Teams bevorzugen den modernen Pressingfußball, und das ist ja eigentlich das Gegenteil von Social Distancing. Und so hätte in der 7. Minute Paderborns Kai Pröger beinahe einen Fauxpas begangen, als er dem von ihm gefoulten Niko Gießelmann aus Höflichkeit wieder auf die Beine helfen wollte. Gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, dass man das ja lassen soll, und so entfernte er sich wieder.

Deutlich mehr aus fußballerischen denn hygienischen Gründen freute sich Düsseldorfs aufgerückter Flügelspieler Matthias Zimmermann über sehr viel Freiraum im gegnerischen Strafraum in der 14. Minute, aber sein verheißungsvoller Torschuss aus etwa 14 Metern wurde allerdings vom Paderborner Uwe Hünemeier geblockt. Ähnlich geknickt wie Zimmermann war drei Minuten später sein Kollege Berisha, weil ein Torschuss von ihm nur gegen den Innenpfosten des Paderborner Gehäuses klatschte. Es war dies die zweite von drei Möglichkeiten für überlegene Düsseldorfer in der ersten Halbzeit, Ayhans Kopfball kam noch hinzu.

Berisha wird entnervt ausgewechselt

Nach der Pause blieb Klaus Gjasula in der Kabine, der Paderborner war nach einer angedeuteten Rudelbildung mit Gelb verwarnt worden. Marlon Ritter reihte sich für ihn kaum merklich in eine zwar tapfer kämpfende, offensiv aber harmlose Paderborner Mannschaft ein. Für die Fortuna kam nach einer Stunde Rouwen Hennings ins Spiel, der ist zwar Düsseldorfs bester Torschütze, durfte sich aber trotzdem lange nur aufwärmen. Wie sehr den Rheinländern Torjägerqualität fehlt, demonstrierte Berisha in der 66. Minute, als er auch seine zweite Chance in diesem Spiel, einen Kopfball, an die Latte setzte. Drei Minuten später wurde die Leihgabe von Lazio Rom entnervt ausgewechselt.

Den vierten Düsseldorfer Wechsel - auf den fünften verzichtete der Trainer Rösler - markierte Skrzybski für Kenan Karaman in der 78. Minute. Drei Minuten später lief die Schalker Leihgabe aufs Paderborner Tor zu und schoss den Ball an den Außenpfosten. Es wäre der nicht unverdiente Siegtreffer gewesen, aber am Boden zerstört waren die Düsseldorfer nach dem Schlusspfiff trotzdem nicht, weil Christopher Antwi-Adjei in der 87. Minute mit der einzigen Chance nämlich beinahe das Siegtor für die Paderborner erzielt hätte. "Da hätten wir den Lucky Punch setzen können", sagte der Kapitän Uwe Hünemeier, "können aber mit dem Punkt leben."

Eine Dreiviertelstunde nach dem Schlusspfiff erschienen die Trainer auf den großen Monitoren im Stadion-Innenraum zur Pressekonferenz, live übertragen aus dem leeren Pressekonferenzraum. Während sie sich noch unbeobachtet fühlten, stießen sie grinsend mit zwei Bierflaschen an - in gebührendem Abstand und gewiss alkoholfrei. "Wir hatten das nötige Glück und müssen mit dem Punkt leben - für zehn Wochen Pause vorher haben es beide Mannschaften gut gemacht", fand Paderborns Coach Steffen Baumgart. Auch Rösler zeigte sich versöhnlich. "Sie haben es gut gemacht", sagte er über seine Spieler, die zusammen respektable,120 Kilometer gelaufen waren. "Es war der erste Schritt zurück in die Normalität."