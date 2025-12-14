Sven Mislintat wird laut übereinstimmenden Medienberichten Klaus Allofs als Sportvorstand beim kriselnden Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ablösen. Der frühere BVB-Kaderplaner solle den Posten des 69-Jährigen nach dem Spiel gegen Elversberg übernehmen und Allofs freigestellt werden, wie unter anderem Bild, Rheinische Post und Kicker berichten.

Allofs und die Fortuna hatten in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der gebürtige Düsseldorfer seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Allofs hatte aber zuletzt betont, dass er bis dahin bei Fortuna tätig bleiben wolle.Der Aufsichtsrat soll sich in seiner Gremiumssitzung am Freitag allerdings für Mislintat als Nachfolger entschieden haben. Der 53-Jährige hat zu seinen Anfangszeiten im Profifußball bereits als freiberuflicher Scout für Fortuna gearbeitet und insbesondere beim Entdecken von Talenten einen hervorragenden Ruf.

„Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Ich habe das von keinem gehört offiziell“, sagte Fortuna-Trainer Markus Anfang vor der Partie gegen Elversberg beim Pay-TV-Sender Sky. Wie es nach dem Aus von Allofs mit dem erst im Oktober als Nachfolger von Daniel Thioune verpflichteten 51-Jährigen weitergeht, ist derzeit unklar. In den ersten acht Pflichtspielen unter Anfang gelang nur ein Sieg, dem sechs Niederlagen gegenüberstehen.