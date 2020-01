Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat aus der anhaltenden Negativserie Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Friedhelm Funkel getrennt. Das gab die Fortuna am Mittwoch offiziell bekannt. Am Sonntag war der Traditionsklub durch das 0:3 bei Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison an das Tabellenende gestürzt. Die Nachfolge übernimmt Uwe Rösler. Um 13.00 Uhr wird der 51 Jahre alte langjährige England-Profi am Mittwoch von den Rheinländern vorgestellt.

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel erklärte: "Es ist uns natürlich sehr schwergefallen, diesen Schritt zu gehen und wir haben uns sehr bewusst auch einige Tage der Analyse gegeben." Der Verein habe Funkel, der Düsseldorf vor dem Abstieg in die dritte Liga gerettet hatte, viel zu verdanken: "Zudem hat er mit seiner ruhigen und authentischen Art für eine menschliche und ehrliche Kultur gesorgt, die im und um den Verein zu spüren war. Dafür gebührt Friedhelm allergrößter Respekt:"

Funkel hatte mit der Fortuna zwei Niederlagen zum Start in die Rückrunde kassiert. Nach dem 0:3 am vergangenen Sonntag bei Bayer Leverkusen und dem Abrutschen auf den 18. Tabellenrang in der Fußball-Bundesliga hatte Funkel noch Optimismus versprüht. "Wenn wir so weiterspielen, werden wir Punkte holen und die eine oder andere Mannschaft überholen. Davon bin ich nach diesem Auftritt mehr denn je überzeugt", sagte er.

Funkel trainierte Düsseldorf seit 2016

Die Vereinsbosse trauten ihm die sportliche Wende aber nicht mehr zu. Auf der Homepage verbreitete der Verein allerdings am Mittwochmorgen noch eine Meldung zur Wahl Funkels als Düsseldorfs "Trainer des Jahres". Er war am Dienstagabend ausgezeichnet worden - nur wenige Stunden vor seiner Entlassung.

Nur eines der vergangenen neun Spiele konnte Düsseldorf unter Funkel gewinnen. Nicht mal ein Tor gelang in fünf der vergangenen sechs Spielen. Funkel hatte sich nach dem Leverkusen-Spiel noch verteidigt: "In der letzten Woche ist so viel Unsinn geschrieben worden. Da hat dieser verschworene Haufen natürlich eine Reaktion gezeigt." Man werde nicht nervös, so Funkel: "Weder die Mannschaft noch ich. Da kann geschrieben werden, was will."

Funkel trainierte die Düsseldorfer seit März 2016. Damals spielt Fortuna gegen den Abstieg aus der zweiten Liga. In der darauf folgenden Spielzeit feierte Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga.