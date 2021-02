"Der Wahnsinn geht weiter!", frohlockte Fin Bartels. Der Stürmer von Holstein Kiel hat in seiner langen Karriere schon viel erlebt, doch dass er auf seine alten Tage von einem Elfmeterkrimi in den anderen eilt und dann auch noch gewinnt, das ist selbst für den 33 Jahre alten Fußballer etwas Besonderes: "Wieder über die volle Distanz, wieder Elfmeterschießen. Wir hatten das Glück erneut auf unserer Seite", jubelte der im Sommer von Werder Bremen gekommene Bartels nach dem 7:6 im Elfmeterschießen gegen Darmstadt 98.

Erst vor drei Wochen hatten die Kieler Rekordpokalsiegerbesieger den FC Bayern eliminiert, nun steht Holstein erstmals seit 2012 wieder im Viertelfinale des lukrativen DFB-Pokalwettbewerbs. Gegen Bayern parierte Torhüter Ioannis Gelios den Schuss von Marc Roca, ehe Bartels den entscheidenden Elfmeter gegen Manuel Neuer sicher einschoss. Diesmal wehrte Gelios zwei Darmstädter Versuche ab. "Nach dem ganzen Drama-Spiel war ich schon extrem angespannt, erst recht nach meinem Fehler beim Gegentor", gab Gelios zu. Denn der Grieche hatte nach Janni Serras Führungstor für Kiel (58.) beim Ausgleich durch Serdar Dursun (86.) gepatzt und dadurch erst den dramatischen Verlauf des Abends ermöglicht. Beim Elfmeterkrimi war er dann aber wieder ganz der Alte. "Jetzt ist alles raus, jetzt bin ich total entspannt", sagt der 28 Jahre alte Keeper.

Für die nächste Pokalrunde hoffen die Kieler Zweitliga-Kicker nun auf Boris Herrmanns Unterstützung. Am Sonntag lost der neue deutsche Vorzeige-Segler, der sich nach seiner Rückkehr aus Frankreich seit Sonntag in Quarantäne befindet, in der ARD-Sportschau die Viertelfinalspiele aus. An den geplanten TV-Auftritten am Wochenende nach Ablauf der Quarantäne will der Hamburger festhalten.

Unter Druck setzen will Trainer Ole Werner den 39-Jährigen, dessen seglerisches Husarenstück der Holstein-Coach gebannt verfolgt hat, aber nicht: "Jedes Los ist für uns gut. Das Erreichen des Viertelfinals ist für Holstein Kiel außergewöhnlich", betonte der 32-Jährige.