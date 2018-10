15. Oktober 2018, 21:03 Uhr DTM Zum Abschied eine Titelfeier

Wer siegt, der wird teuer geduscht – so ist das auch in der Tourenwagen-WM: Mercedes-Pilot Gary Paffett, verfolgt von der Prickelbrause.

In der letzten Saison nach 30 erfolgreichen Jahren bringt der Titelgewinn von Gary Paffett Mercedes noch das Triple im Deutschen Tourenwagen Masters.

Von Anna Dreher , Hockenheim

Gary Paffett war ein bisschen übermütig in diesem Moment. Aber im Prinzip konnte er gar nichts dafür. Was er da sagte, nein, was da aus ihm sprudelte, war den Emotionen geschuldet, die den Briten überkamen. 13 Jahre lang hatte Paffett darauf gewartet, das Gefühl des großen Triumphes wieder erleben zu dürfen. Womöglich hatte er selbst nicht mehr daran geglaubt. Und so antwortete er auf die Frage, ob dieser Sonntag einer der schönsten Tage seines Lebens sei: "Das ist der beste ...