Die reformierte DTM startet erst Mitte des Jahres in die neue Saison. Der Auftakt der Rennserie, in der erstmals GT3-Sportwagen fahren werden, ist nun vom 18. bis 20. Juni geplant. Die ersten Sieger der neuen Saison im Deutschen Tourenwagen-Masters sollen dann im Königlichen Park von Monza/Italien ermittelt werden. Ursprünglich war der Auftakt für Ende Mai im russischen St. Petersburg geplant. Insgesamt sind acht Rennwochenenden vorgesehen. Vier finden auf deutschen Strecken statt: Norisring, Lausitzring, Nürburgring - und das Finale auf dem Hockenheimring (3. Oktober). Gefahren werden soll zudem in Zolder, Spielberg und Assen.