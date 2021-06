Der Südafrikaner Kelvin van der Linde hat am Auftaktwochenende der DTM das Sonntags-Rennen gewonnen. Der Audi-Pilot siegte in Monza vor dem Schweizer Nico Müller (Audi). Lucas Auer (Mercedes) aus Österreich komplettierte das Podest. Am Samstag hatte Debütant Liam Lawson (Neuseeland) den ersten Saisonlauf für sich entschieden und Ferrari damit einen Erfolg beim Heimspiel beschert. Die besten Deutschen beim DTM-Neustart im Königlichen Park waren Maximilian Götz (Uffenheim/Mercedes) als Dritter im ersten Rennen und Ex-Meister Marco Wittmann (Fürth/BMW), der am Sonntag Fünfter wurde. Auch zwei Frauen sind nun in der DTM dabei. Die Münchnerin Sophia Flörsch pilotierte ihren Audi am Samstag und Sonntag jeweils auf den 16. Platz. Die Britin Esmee Hawkey im Lamborghini belegte die Plätze 15 und 17.