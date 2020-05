Das ganze Fensterbrett im Eckbüro von Klaus Fröhlich ist bis vor Kurzem dekoriert gewesen mit Autos. Nicht nur Modelle von BMW, auch die Miniaturen anderer Marken parkten dicht an dicht. Jetzt steht noch eine Reihe da, denn der Entwicklungsvorstand des Münchner Automobilkonzerns hört Ende Juni auf, nach 30 Jahren bei BMW räumt er seinen Platz. Hinter seinem Schreibtisch hängt noch in Originalgröße die weiße Motorabdeckung eines DTM-Wagens. Nach dem Titeltriple von Audi in der vergangenen Saison ist der für Motorsport verantwortliche Fröhlich zuversichtlich gewesen, dass BMW dieses Jahr in der Tourenwagenserie erfolgreich um die Meisterschaftswertungen mitfahren kann. "Es war eigentlich alles wunderbar", sagt er wenige Tage nachdem eine Nachricht die DTM schwer aus dem Gleichgewicht gebracht hat: Audi wird aussteigen. Damit bliebe BMW ab 2021 aktuell als einziger Hersteller übrig - wenn es die Serie in ihrer bisherigen Form dann überhaupt noch gibt. Denn auch Fröhlich muss sich nun fragen, ob sich ein Engagement von BMW hier noch lohnt.

SZ: Herr Fröhlich, nach mehr als 20 Jahren in der DTM hat Audi den Ausstieg nach der Saison 2020 angekündigt ...

Klaus Fröhlich: Mich hat das überrascht und enttäuscht. Und ich finde es nicht nur erstaunlich, sondern auch unsportlich, auszusteigen und mit uns als zweitem Partner davor nicht zu sprechen. Das hat mich wirklich umgehauen, das gibt's einfach nicht! Als Mercedes ausgestiegen ist, hat mich Ola Källenius (damals Entwicklungsvorstand der Daimler AG, heute Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.) persönlich angerufen und mir erläutert, warum und wieso. Das war alles professionell und wertschätzend. Das habe ich hier bei Audi vermisst.

Also gab es auch keinen persönlichen Kontakt mit Markus Duesmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, den Sie gut kennen, weil er zuvor Vorstandsmitglied bei BMW war?

Nein. Ich kenne seine aktuelle Telefonnummer nicht, aber er kennt meine, die hat sich nicht geändert. Unmittelbar vor der öffentlichen Bekanntgabe am 27. April hatte mich DTM-Chef Gerhard Berger über die Ausstiegspläne informiert, mit ihm stehe ich in engem Austausch. Und auch er wurde von Audi nicht vom Vorstand, sondern sehr spät auf Arbeitsebene informiert. Wie andere Partner ebenfalls. Egal, wie man sich entschieden hat - das kann ein Unternehmen machen, wie es will -, bei der Lage der DTM kommuniziert man im Sinne von Fairness und Sportlichkeit anders und macht das nicht so.

Wie meinen Sie das?

Es war mir wirklich ein Herzensanliegen, gemeinsam mit Gerhard Berger um eine gute Zukunftsperspektive der DTM zu kämpfen. Aber durch das Aufgeben von Audi ist die Serie jetzt in eine Existenzkrise gestürzt worden. Und zwar wissentlich und mit vollem Bewusstsein. Wir hatten ja mit den Kollegen sehr vertrauensvoll die nächsten Schritte zu einer zukunftssicheren elektrifizierten DTM vereinbart, an die sie sich jetzt nicht mehr halten. Ich finde das nicht besonders langfristig gedacht. Aber ich erwarte bei den aktuellen Akteuren auch nicht allzu viel.

Als Mercedes nach der Saison 2018 ausgestiegen ist, war klar, dass sich viel ändern würde und auch ändern muss, um die DTM fortführen zu können. Ein dritter Hersteller wurde gesucht und das Reglement angepasst, um perspektivisch mit der japanischen Super-GT kooperieren zu können.

Wir haben ein smartes Format - spannender und kostengünstiger Rennsport, das war ja immer das Ziel - mit einer klaren Roadmap. Dieser Plan ist mit Audi erarbeitet und abgestimmt worden und war von allen so gewollt. Nachdem Aston Martin sich nach einem Jahr verabschiedet hat, haben wir wieder einen dritten Partner gesucht. Jetzt sind wir aber in der Situation, dass BMW in der DTM nicht alleine gegen sich selbst fahren kann. Gerhard Berger und ich müssen überlegen, wie es weitergeht. Wir haben sprichwörtlich keine Chance, jetzt schauen wir mal, ob wir sie nutzen können.

Detailansicht öffnen Klaus Fröhlich, Jahrgang 1960, gilt als eine der wichtigsten Personen der vergangenen Jahre bei BMW. Seit 2014 ist der gebürtige Westfale Chefentwickler und Vorstandsmitglied. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Audi sagt, es wolle sich stärker auf Elektromobilität im Motorsport fokussieren.

Das ist für mich kein Argument. Wir wollten die DTM ja transformieren: Von V 8-Saugmotoren über effiziente Vierzylinder-Turboverbrennungsmotoren als erste Stufe, ab 2022 die Umstellung auf Hybrid und ab 2025 als vollelektrifizierte Tourenwagenserie. Die Perspektive der DTM lautet: Sie wird elektrisch und global. Das haben wir maßgeblich getrieben. Dass Audi das aufs Spiel setzt, wo wir auch gemeinschaftlich so viel Arbeit reingesteckt haben, verwundert mich. Und die Aussage "Wir gehen wegen Elektro in Formel E, statt in der DTM zu bleiben" kann ich eben deswegen nicht verstehen, weil die DTM bis 2025 ja vollelektrisch werden will.

Haben Sie aus unternehmerischer Sicht Verständnis für den Schritt von Audi?

Es steht mir nicht zu, ein anderes Unternehmen zu bewerten. Aber Audi befindet sich aus meiner Sicht in einem tief greifenden Umbauprozess. Ob es nachhaltig war, das Standbein DTM abzuschneiden, und ob die Formel E langfristig tragfähiger ist, um Elektromobilität zu kommunizieren - da setze ich ein Fragezeichen dahinter.

Weil die Autos der Formel E ganz anders aussehen als E-Autos auf der Straße und nicht vergleichbar mit diesen sind?

Die Formel E ist de facto ein Formel-Format mit identischen Silhouetten. Und wir haben schon in der Formel 1 die Erfahrung gemacht, dass es relativ schwierig ist, die Brücke von einem Formel-Auto zum Realprodukt zu schlagen. Das ist bei einem BMW M4, wie er in der DTM startet, schlüssiger für Kunden und aus unserer Sicht tragfähiger.

Wie hat der angekündigte Ausstieg von Audi die Perspektive von BMW auf die DTM verändert?

Wir haben eine neue Sachlage, mit deren Bewertung wir nach so kurzer Zeit nicht fertig sind. Klar ist: Unsere Motorsportstrategie folgt der Unternehmensstrategie. Es ist nicht so, dass wir irgendeinen Formel-1-Leuchtturm bauen müssen, weil wir langweilige Durchschnittsautos bauen. Wir brauchen die Königsklasse nicht, damit deren Glanz auf die Marke insgesamt abstrahlt. So ist das ja bei manchem Massenvolumen-Hersteller. Wir hingegen suchen Formate, die zu unserer Produktstrategie passen und sowohl verbrenner- als auch elektroorientiert sind. Wir müssen abwarten, was sich wie entwickelt, da ist sehr viel im Fluss. Kurzfristig hat der bisherige Ansatz der DTM ein Problem, und wir müssen vielleicht querdenken. Es wird sicher erst mal eine Nachdenkpause und vielleicht eine Unterbrechung geben - aber die DTM hat in ihrer Geschichte ja schon einmal ausgesetzt (von 1996 bis 2000, Anm.) und ist zurückgekommen.

Erst hat Mercedes sich verabschiedet, das Gastspiel von Aston Martin dauerte nur ein Jahr, Ende 2020 folgt Audi - hält BMW in der DTM an einer Rennsportserie fest, die der Vergangenheit angehört?

Die Beweggründe der Ausstiege sind unterschiedlich. Ich glaube, dass die Serie nach wie vor einen hohen Reiz und eine Zukunftsperspektive hat. Fakt ist: Die Investitionsbereitschaft ist gerade generell geringer, nun kommt auch noch der Ausbruch des Coronavirus hinzu. Das wird zu einer Rezession der Weltwirtschaft führen - möglicherweise zur größten seit 1945. Unternehmen müssen an variable Kosten rangehen, reflexartig gerät der Motorsport in den Blick. Für mich ist Motorsport aber Markenbildung, da kann man nicht einfach raus und wieder rein.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die DTM der Zukunft aus?

Ein Reglement ist nur dann ein gutes Reglement, wenn es genügend Unterstützer findet. Das bisherige Reglement hat das große Potenzial, dass in Deutschland mit der DTM und in Japan mit der Super-GT durch das Class-One-Reglement mit einheitlichem Motor und vereinfachter Aerodynamik in ähnlichen Autos gefahren wird. Und wir sind in der Klärung, ob das nicht auch in den USA möglich wäre. Dann könnte man eine Art Champions League starten.

Detailansicht öffnen Achtung, Rutschgefahr: Nach dem überraschenden Ausstieg von Audi steht BMW – hier mit Marco Wittmann (rechts vorne) beim Hockenheim-Rennen 2019 – fürs Erste als einziger Hersteller in der DTM da: (Foto: Juergen Tap7dpa)

BMW war in den Achtzigerjahren sowie von 2000 bis 2005 Motorenlieferant in der Formel 1 und dann mit BMW Sauber F1 bis 2009 als eigenständiges Team in der Königsklasse vertreten. Ist eine Rückkehr denkbar?

Für uns ist die Formel 1 aktuell nicht relevant. Der Markenbeitrag ist gering, die Investments sind gigantisch hoch. Wir haben den Ausstieg nicht bereut. Außerdem tut sich die Formel 1 gerade sehr schwer mit einem Wandel.

Also wird die Formel E zur neuen Königsklasse?

Das habe ich öfters gehört. Ich sehe das etwas anders. Die Formel E ist uns wichtig und ein interessantes Format, das wir von Anfang an unterstützt haben. Aktuell fahren wir um den Fahrer- und den Herstellertitel und liegen weit vor unseren deutschen Wettbewerbern. Aber es ist kein klassischer Rennsport, sondern an die urbane, nicht per se motorsportaffine Bevölkerung gerichtet. Ob die Formel E sich letztlich als Leuchtturm-Format durchsetzen wird? Da habe ich doch Zweifel. Jetzt gehen alle Hersteller in den Formel-E-Hype rein, alle wollen gewinnen, der Weltverband Fia will die technischen Aufwände höher ziehen, es wird teurer. Gleichzeitig diskutieren Städte, die Rennen aus den Innenstädten heraus zu verlagern auf eine stationäre Strecke. Dann ist das Format vom Spirit her tot.

Ist es in Zeiten der Klimakrise und nun auch durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie nicht ohnehin schwieriger geworden, ein Engagement im Motorsport konzernintern, aber auch öffentlich zu vertreten - egal, in welcher Form?

In Deutschland verliert Motorsport in der breiten Öffentlichkeit an Bedeutung und gerät zum Teil mehr in die Kritik, andere Themen stehen verstärkt an. In anderen Ländern ist das anders, zum Beispiel in Ostasien erzielen wir große Resonanz - obwohl die Leute gar nicht selbst sportlich fahren. Oder in den USA: Da ist Motorsport für BMW unverzichtbar, der Kundensport spielt eine große Rolle. Grundsätzlich muss sich nicht nur die BMW-Strategie neu ausrichten, sondern der Motorsport insgesamt.

Wie wird dessen Zukunft denn aussehen?

Ich glaube, dass es eine Bereinigung geben wird durch die Krise der Automobilindustrie im Allgemeinen. Ohne die Industrie gibt es keinen Motorsport. Wir brauchen zudem globale Formate und eine konsequente Integration von realem und virtuellem Motorsport - dem Sim-Racing. Und wir müssen das Thema Nachhaltigkeit adressieren, sonst hat Motorsport keinen Bestand mehr.