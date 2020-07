Die Stuttgarterin Anna Zaja und Tamara Korpatsch aus Hamburg bestreiten das Endspiel der vom Deutschen Tennis Bund organisierten Turnierserie. Die 29 Jahre alte Zaja gewann am Samstag in Versmold gegen Lisa Ponomar mit 6:1, 6:1 und blieb damit in den Gruppenspielen der Finalrunde ungeschlagen. Korpatsch setzte sich danach gegen Nachwuchstalent Nastasja Schunk mit 5:7, 6:4, 6:1 durch und sicherte sich damit ihren Platz im Finale. Topfavoritin Laura Siegemund hatte am Freitag nach zwei Niederlagen wegen Magen-Darm-Problemen aufgegeben.