Seit März 2023 hat eine externe Missbrauchs-Aufarbeitungskommission daran gearbeitet, noch mehr Licht in die Abgründe des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) zu bringen. Am Mittwoch hat die Gruppe unter Federführung der Kölner Sportsoziologin Bettina Rulofs nun ihre Ergebnisse bekannt gegeben, fast acht Monate später als geplant. Auch wegen der komplexen Anhörung von Missbrauchsopfern und Zeugen kam es zu der Verzögerung, was nachvollziehbar ist, wenn es um die Intimsphäre von Menschen geht.