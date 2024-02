Biathlon-WM:Strelow und Voigt verpassen Medaille im Single-Mixed

Justus Strelow und Vanessa Voigt haben bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto die dritte Medaille binnen drei Tagen für das deutsche Biathlonteam verpasst. In der Single-Mixed-Staffel belegte das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit vier Nachladern den sechsten Platz. Strelow und Voigt hatten zuvor bei der WM-Generalprobe in Antholz den Team-Wettbewerb für sich entschieden und waren mit großen Hoffnungen in das Rennen gegangen.

Gold ging an die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Lou Jeanmonnot, die ohne Strafrunde blieben und drei Nachlader benötigten und sich vor Italiens Tommaso Giacomel und Lisa Vittozzi (0/5) und den favorisierten Norwegern Johannes Thingnes Bö und Ingrid Landmark Tandrevold (1/7) durchsetzten. Bö verpasste damit seine 20. Goldmedaille bei Weltmeisterschaften, mit der er zu Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aufgeschlossen hätte. In dem jüngsten WM-Wettbewerb stand bisher noch kein deutsches Duo ganz oben bei einem Großereignis. Als Einzige haben bisher Franziska Preuß und Erik Lesser 2020 in Antholz WM-Silber geholt.

Nach dem Ruhetag am Freitag geht es am Samstag in Nove Mesto weiter. Es stehen die Staffeln der Frauen (13.45 Uhr) und Männer (16.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) auf dem Programm. Am Sonntag beschließen die Massenstarts der Frauen und Männer die WM.