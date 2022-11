betragen nach SZ-Informationen die Forderungen von 69 Gläubigern an den ehemaligen Drittligisten Türkgücü München. Während sich der Fußballklub als e.V. in der Regionalliga auf Rang acht stabilisiert, läuft das Insolvenzverfahren der GmbH weiter. Es war Ende Januar eröffnet worden, nachdem Hasan Kivran seine Zahlungen eingestellt hatte. Als Präsident soll er dem Vernehmen nach mehr als zehn Millionen Euro in den Verein gesteckt haben. Eine vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2020/21 wies einen Verlust von 5,2 Millionen Euro aus, vom 1. Juli bis Ende 2021 kamen weitere drei Millionen hinzu. Ende Oktober kündigte der Deutsche Fußball-Bund an, die Drittliga-Auflagen auch aufgrund der Erfahrung mit Türkgücü zu verschärfen. Beim Überschreiten geplanter Personalaufwendungen sollen fortan schnellere und härtere Sanktionen ausgesprochen werden.