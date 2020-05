Der FC Carl Zeiss Jena muss sein Drittliga-Heimspiel zum Neustart der 3. Liga am Sonntag gegen den Chemnitzer FC in Würzburg austragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Die Spielleitung der 3. Liga hatte den Spielort festgelegt. Das Jenaer Stadion ist wegen der Landesverordnungen zum Infektionsschutz in Thüringen noch bis 5. Juni gesperrt. Der FC Carl Zeiss Jena bereitet sich daher im Trainingslager in Leipzig auf den Wiederbeginn vor. Die Würzburger Kickers und das städtische Gesundheitsamt haben der Nutzung des Stadions zugestimmt. Gemäß DFB-Regularien muss ein Klub in eine andere Spielstätte ausweichen, sollte ihm sein gewohntes Stadion zum Zeitpunkt einer Spielansetzung nicht zur Verfügung stehen. Jenas Geschäftsführer Chris Förster berichtete, der Verein habe bei Spielstätten in Meppen, Duisburg, Münster, Köln, Essen und Offenbach angefragt und überall Absagen erhalten. Die Sonderlage in der Corona-Krise erlaubt der Spielleitung in Ausnahmefällen die Benennung neutraler Stadien.