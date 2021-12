Der TSV 1860 München hat das Fußballjahr mit einem Sieg beendet, immerhin. Die Löwen gewannen am Montag ihre Drittligapartie bei den Würzburger Kickers mit 3:0 (2:0). Torschützen waren Marcel Bär (32./71.) und Stefan Lex (37.). Nach dem Wirbel um die Vertragsauflösung ihres Kapitäns Sascha Mölders gab es nun gegen die Unterfranken den zweiten Auswärtserfolg nacheinander. Die Münchner überwintern damit auf Rang zehn, die Kickers auf dem 19. und vorletzten Platz. Wenn der Tabelle tatsächlich zu glauben ist, dann haben die Löwen jetzt also 29 Punkte in ihrer Bilanz stehen. Es war keine schlechte Idee, sich nochmal zu vergewissern, ob das alles wirklich so ist, denn so ganz sicher konnte man sich da ja nicht sein, als man am Montagabend auf der Tribüne des Würzburger Dallenbergstadions saß. Ein Fußballspiel zu gewinnen, ohne daran teilzunehmen - das muss den Münchnern erstmal einer nachmachen. 90 Minuten lang hatten die Kickers nach vorne gespielt, sie hatten sich gute Torchancen herausgespielt, und sie hatten sogar getroffen, doch das Tor von David Kopacz zählte nicht, weil der Würzburger im Abseits stand (13.). Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis Sechzig begann, sich überhaupt für den gegnerischen Strafraum zu interessieren. Stefan Lex bediente Marcel Bär - 0:1, Marcel Bär bediente Stefan Lex - 0:2. Die Würzburger spielten Fußball, die Münchner trafen. In der zweiten Hälfte bediente Stefan Lex erneut Marcel Bär - 0:3. In der Schluss-Viertelstunde hatten Yannick Deichmann, Fabian Greilinger und Dennis Dressel weitere Chancen für den TSV 1860 München, sie trafen aber nicht.