Starke Leistung: Julia Görges hat bei den US Open zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Achtelfinale erreicht. Die 30-Jährige gewann am Samstag in New York gegen die an Nummer sieben gesetzte Kiki Bertens aus den Niederlanden mit 6:2 und 6:3.

Die US Open, das ist schon seit 1969 so, werden natürlich auch in diesem Jahr unterteilt in sieben Runden. Die Spieler versichern jedem, dass sie immer nur ans nächste Spiel denken würden, an die nächste Runde, und doch gibt es da diese zweite Unterteilung: erste und zweite Woche. In der deutschen Sprache wird dieser Unterschied deutlicher, weil jemand, der die zweite Woche der US Open erreicht, am Achtelfinale teilnimmt und nicht in der dritten Runde ausgeschieden ist. "Achtelfinale" klingt schon nach "Endspiel", "dritte Runde" nach der Durchsage eines Achterbahn-Besitzers.

Dominik Köpfer schaffte schon am Freitag mit einem Sieg gegen Nikoloz Basiliaschwili (Georgien, Nummer 19 der Weltrangliste, 6:3, 7:6 (5), 4:6, 6:1) den Einzug in die vierte Runde (so nennen die Amerikaner das, und auch das klingt eher nach Achterbahn, sie beginnen erst eine Runde später mit dem Suffix "-finale", also: "Quarterfinals"), am Samstag hatten drei weitere deutsche Teilnehmer die Chance, das Achtelfinale und damit die zweite Woche des Turniers zu erreichen.

"Es ist in den ersten beiden Runden immer ein bisschen schwierig, die Nerven zu behalten", sagte Julia Görges nach ihrem 6:2, 6:3-Sieg gegen die an Rang sieben gesetzte Kiki Bertens (Niederlande). Sie beherrschte diese Partie nach Belieben, agierte mutig und aggressiv, sie schaffte 18 Gewinnschläge und erzwang 25 Fehler der Gegnerin: "Ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich spiele ohnehin sehr gerne in New York, wo die Menschen begeistert sind von diesem Sport." Am Montag spielt Görges im Achtelfinale gegen Donna Vekic (Kroatien).

Petkovic klagt über ihre Beine und lob die Gegnerin

Ausgeschieden ist dagegen Andrea Petkovic, sie verlor gegen 3:6, 3:6 gegen Elise Mertens (Belgien). "Meine Beinarbeit war heute nicht so scharf, ich bin nicht in die Bälle gekommen", sagte sie danach: "Ich muss aber auch sagen, dass Elise eine richtig gute Partie gespielt hat. Sie hat 26 Gewinnschläge geschafft, ich habe nur 19 leichte Fehler gemacht - das zeigt schon, wie gut sie gespielt hat."

Die Partie von Alexander Zverev gegen Aljaz Bedene (Slowenien) war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Er legt natürlich, selbst wenn natürlich auch er sagt, immer nur an die nächste Partie und die nächste Runde zu denken, mittlerweile andere Maßstäbe an ein Grand-Slam-Turnier als zum Beispiel Dominik Köpfer. Schon vor Monaten sagte er, dass er bei diesen US Open den Durchbruch bei Grand-Slam-Turnieren schaffen wolle. Er verriet aber nicht, wo genau er seine Grenze zieht, damit er dieses Turnier als Erfolg betrachtet.