Fußball-Drittlist Türkgücü München trennt sich 0:0 von Bayern II. In Sebastian Maier und Lucas Röser spielen gleich beide Zugänge aus dieser Woche von Beginn an - und teilen sich die Räume mit Sercan Sararer und Petar Sliskovic.

Von cal

Zwischen 1988 und 1992 hatten der FC Bayern II und Türk Gücü München (alte Schreibweise) acht Mal gegeneinander gespielt, die jungen Bayern haben aus dieser Zeit eine knapp positive Bilanz mit 4:3 Siegen, und diese wurde im Jahr 2021 erst einmal verteidigt: Nach dem 2:2 zum Saisonauftakt trennten sich die beiden Mannschaften zum Auftakt der Rückrunde am Freitagabend 0:0. Für Türkgücü war es das zweite torlose Derby-Remis nach dem Aufeinandertreffen mit der SpVgg Unterhaching drei Tage zuvor, die Mannschaft droht an diesem Spieltag im Kampf um die Aufstiegsplätze abzurutschen.

Die erste Überraschung des Abends war die Startelf von Türkgücü: In Sebastian Maier und Lucas Röser spielten gleich beide Zugänge aus dieser Woche von Beginn an, sie teilten sich in der Offensive die Räume mit dem gefürchteten Duo Sercan Sararer und Petar Sliskovic. Letzterer ist zwar der zweitbeste Angreifer der Liga (zwölf Tore), vergab aber wie schon beim Derby am ersten Spieltag zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten, die beste nach einem Konter über Sararer (28.), dem möglicherweise aber ein Foul an Bayerns Christopher Richards vorausgegangen war. Die Bayern hatten insgesamt mehr Ballbesitz und durchaus druckvolle Phasen, wie etwa zu Beginn der zweiten Halbzeit, das Team von Holger Seitz kam insgesamt aber auf weniger gefährliche Abschlüsse. Der Führung am nächsten kam Josip Stanisic mit einem Kopfball aus kurzer Distanz, den Türkgücü-Keeper René Vollath gerade noch zu fassen bekam (70.). Dies war aber auch schon die letzte gute Chance in diesem Spiel.

Sebastian Maier, der in dieser Saison beim VfL Bochum noch keine Einsätze bekommen hatte, wurde nach 68 Minuten ausgewechselt. Röser spielte nur eine Halbzeit, dürfte aber am Dienstag wieder zum Einsatz kommen, in Kaiserslautern - bei jenem Verein, der ihn verliehen hat. Die Bayern empfangen zeitgleich den SC Verl zu einem Nachholspiel.