Zumindest für eine Nacht hätte die SpVgg Unterhaching schon einmal an der Tabellenspitze der dritten Fußballliga stehen können. Stattdessen teilen sich die Münchner Vorstädter den zweiten Platz mit Waldhof Mannheim, weil sie ihr erstes Heim-Geisterspiel nach der Corona-Pause gegen den FC Ingolstadt 1:2 verloren. Die Gäste wiederum kletterten dank des verdienten Sieges vorübergehend auf Rang vier.

Nach einer Anfangsphase ohne Torraumszenen sorgten die beiden Teams mit großzügigen Geschenken dafür, dass es zur Pause nicht 0:0, sondern 1:1 stand. Zunächst drückte Ingolstadts Frederic Ananou einen Haching-Freistoß per Kopf ins eigene Netz; auch das vorangegangene Foul hatte er zu verantworten (13. Minute). Nur sechs Minuten später revanchierte sich Hachings Kapitän Dominik Stahl, als er eine Kopfball-Rückgabe direkt in den Lauf von Dennis Eckert Ayensa legte, dieser traf per Flachschuss (19.). Beide Mannschaften blieben danach vor allem durch Standards gefährlich, dann ließen die Ingolstädter eine Offerte liegen: Stefan Kutschke schoss einen Foulelfmeter über das Tor, Christoph Greger hatte Ecker Ayensa gelegt (31.) - lauter Jubel auf der Haupttribüne. Die einzige gute Unterhachinger Möglichkeit aus dem Spiel heraus vergab Stahl kurz vor der Pause (45.).

Mit einem direkt verwandelten Freistoß drehten die Gäste dann die Partie, Maximilian Wolfram traf aus rund 25 Metern, Hachings Torwart Nico Mantl war noch mit der Hand am Ball (54.). Die Reaktion der Hachinger fiel verhalten aus. Die Mannschaft von Claus Schromm erhöhte gegen Ende das Tempo, zu gefährlichen Torabschlüssen kam es jedoch nicht, obwohl der Trainer fast die ganze Offensive auswechselte. Youngster Florian Dietz zögerte mit einem Torabschluss in der Nachspielzeit zu lange, dann war Schluss.

Die Ingolstädter blieben am Dienstagabend der einzige bayerische Sieger. Die Würzburger Kickers verloren ihr Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg 0:1. Das Tor in der 38. Minute erzielte Tobias Müller nach einem Eckball.