Von Stefan Galler, Unterhaching

Mitte der zweiten Halbzeit hatte der Schiedsrichter genug gehört. Also ging Jonas Weickenmeier zur Unterhachinger Bank und bat den SpVgg-Präsidenten höflich, seinen Platz am Spielfeldrand mit einem Sitz auf der Tribüne zu tauschen. Manfred Schwabl gehorchte. Es war der Schlusspunkt unter einer aufregenden Woche für den Hachinger Boss. Eine Woche mit einem ganz wichtigen wirtschaftlichen Erfolg, dem existenzsichernden Verkauf von Torwart Nico Mantl nach Salzburg, sowie drei ganz bitteren sportlichen Niederlagen innerhalb von nur acht Tagen. Am Samstag verloren die Hachinger ihr Heimspiel gegen den FC Ingolstadt mit 0:1 (0:1), womit die aktuelle Serie noch gruseliger daherkommt: Seit nunmehr acht Drittligaspielen sind sie ohne Sieg, haben dabei fünfmal kein eigenes Tor erzielt und in den sieben Januar-Partien nur einen einzigen Punkt geholt. Die Schreckensbilanz eines Abstiegskandidaten, der weiterhin auf Rang 17, also unter dem Strich, verharrt.

Dementsprechend geknickt waren die Spieler nach der Partie. Paul Grauschopf, der wegen des kurzfristigen Ausfalls von Drittliga-Rekordmann Robert Müller (Sprunggelenk) und der Sperre von Christoph Greger in die Innenverteidigung rückte, haderte nach dem Schlusspfiff bei Magentasport mit der aktuellen Situation: "Man sieht, dass wir viel investieren. Es tut weh und ist sehr traurig, wie es im Moment bei uns läuft." Das Selbstvertrauen fehle derzeit "in allen Mannschaftsteilen", deshalb gebe es zwar Phasen, in denen man den Gegner kontrolliere. "Aber es springt nichts dabei raus, wir kriegen es nicht umgemünzt", so Grauschopf.

Haching vergibt beste Chancen, dafür trifft Ingolstadts Caiuby

Dazu kommen die ständigen Geschenke für den Gegner, auch am Samstag stellte man sich beim Gegentor in der elften Minute naiv an: Einen weiten Einwurf verlängerte ein Hachinger vor die Füße von Ingolstadts Dennis Eckert Ayensa, dessen Ablage verwertete Caiuby in seinem ersten Spiel von Beginn an nach seiner Rückkehr zum FCI mit einem Flachschuss aus zehn Metern.

Haching lag wieder mal zurück, obwohl Routinier Dominik Stroh-Engel, der diesmal als Stoßstürmer von Beginn an spielte, schon in den Anfangsminuten zwei gute Chancen hatte: Einen Drehschuss aus 16 Metern parierte Torwart Fabijan Buntic (6.); nach Hereingabe von Markus Schwabl traf er den Ball nicht voll und zimmerte ihn weit über den Balken (8.). Schon diese Szenen zeigten, dass die Torblockade der Gastgeber auch an diesem Nachmittag wieder ein bestimmendes Thema sein würde. "Wir haben ordentlich Fußball gespielt, tun uns aber weiterhin unheimlich schwer damit, ein Tor zu machen, obwohl wir mehrere Möglichkeiten dazu hatten", resümierte Trainer Arie van Lent in der anschließenden Pressekonferenz.

Auch nach dem Rückstand blieb Haching gefährlich. Einen Kopfballaufsetzer von Stroh-Engel wehrte Buntic mit einem starken Reflex ab (24.), eine von Alexander Fuchs abgeprallte Hereingabe von Luca Marseiler landete knapp neben dem Ingolstädter Kasten (25.), und in den letzten Momenten der ersten Halbzeit belagerte der Abstiegskandidat den Sechzehner des Aufstiegsaspiranten, doch weder Moritz Heinrich noch Stroh-Engel oder Niclas Anspach fanden die Lücke. Und am Ende fing Buntic einen Schuss von Markus Schwabl ganz locker ab.

Auch die Gäste haderten mit ihrer Chancenverwertung. Zwischenzeitlich hätten sie das Ergebnis deutlicher gestalten können, als Eckert Ayensa den neuen Unterhachinger Schlussmann Jo Coppens mit einem 17-Meter-Schuss prüfte (17.), oder als Grauschopf den Ball nach einem Versuch von Filip Bilbija kurz vor der Linie wegschlug (23.). "Wir haben es versäumt, das zweite Tor nachzulegen, und kurz vor der Pause haben wir Glück gehabt, dass wir nicht den Ausgleich bekommen haben", sagte Trainer Tomas Oral.

In Meppen fehlt Hachings Kapitän Schwabl gesperrt. Der gibt nicht auf: "Sonst könnte ich ja gleich spazieren gehen."

Nach dem Wechsel taten sich die Hachinger dann deutlich schwerer, klare Gelegenheiten zu kreieren, nur Marseilers Kopfball (67.) fiel in diese Kategorie. Dagegen war der FCI einige Male nahe dran an der Vorentscheidung, etwa als sich Eckert Ayensa den Ball nach einem Fehler von Fuchs beim Alleingang aufs Tor zu weit vorlegte (49.), bei einem Kopfball von Tobias Schröck (56.) und vor allem in der Endphase, als Joker Fatih Kaya gleich zwei Großchancen vergab.

Schlussendlich behielt der Favorit die drei Punkte, die Hachinger Tristesse geht dagegen trotz einer vor allem kämpferisch tadellosen Leistung weiter. "Wir müssen dabei bleiben, das Positive sehen, Fehler abstellen und endlich selbst ein Tor erzielen", gab Trainer van Lent schon mal den Lehrplan für die kommende Woche aus. Am Samstag geht es in Meppen weiter, allerdings ohne den dann gesperrten Kapitän Schwabl. Der hatte sich nach dem Unfall von Lübeck die kaputten Schneidezähne richten lassen und zeigte sich nach dem Spiel einmal mehr entschlossen: "Wir haben weiterhin Hoffnung, sonst könnte ich ja gleich aufhören und mit meiner Frau und meinem Baby spazieren gehen."