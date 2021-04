Von Christoph Leischwitz, Unterhaching/Kaiserslautern

Das Spiel war zum Finale stilisiert worden, fünf Spieltage vor Schluss, das war in den Gesichtern der Spieler vor dem Anpfiff auch abzulesen. Es schien um nicht viel weniger zu gehen als die Existenz. "Wir lassen uns von Rückschlägen nicht beeindrucken, wir werden morgen mit breiter Brust auf den Platz gehen", hatte der Trainer gesagt. Auf der Tribüne hängen seit Wochen Transparente mit Aufschriften wie "Kopf hoch - Brust raus!" oder "Druff Männers! Haut sie weg!" So sah das aus am Samstag beim Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern. Der Gegner war die SpVgg Unterhaching.

Mit einem Auswärtssieg wäre die Mannschaft von Arie van Lent sogar noch einmal bis auf drei Punkte an den pfälzischen Traditionsklub herangerückt, komplett unmöglich war der Ligaverbleib bis dahin also gar nicht. Doch wie so oft in der aktuellen Saison verloren die Hachinger stattdessen wieder einmal knapp, mit einem Tor Unterschied, diesmal 2:3 (1:2). Im Gegensatz zum FCK war vor dem Spiel von Aufbruchsstimmung wenig zu hören gewesen. "Wenn wir so in Kaiserslautern spielen, fangen wir uns zehn Stück", hatte Kapitän Markus Schwabl nach dem 0:2 am Mittwoch gegen Türkgücü München gegrantelt. Und am Freitag, in der Video-Pressekonferenz mit Trainer Arie van Lent, war es dann auch schon eher um die Analyse gegangen, warum die Mannschaft nun absteigt. Unter anderem wurde der Niederländer auf den niedrigen Altersschnitt der Mannschaft angesprochen und darauf, dass sie oft mit typischen U23-Problemen zu kämpfen gehabt hatte, mit Unerfahrenheit und fehlender Cleverness. Van Lent räumte ein, dass dies Teil des Problems gewesen sei.

Fynn Seidel, 17, steht erstmal in der Startelf. Der 18-jährige Mashigo wird eingewechselt

Als ob er dies noch einmal unter Beweis stellen wollte, stellte er am Samstag in Lautern Fynn Seidel auf. So kam ein 17-Jähriger auf der letzten Etappe des Abstiegskampfs zu einem Startelf-Debüt. Nach einer Stunde kam dann auch noch Boipelo Mashigo ins Spiel, der gerade erst 18 geworden ist und mehrere Monate verletzt war, seinen letzten Kurzeinsatz hatte er im Hinspiel gegen Lautern gehabt (2:0). Beide hätten eine "ordentliche Leistung" gezeigt, fand van Lent. Doch gerade die Phase zwischen der 32. und der 36. Spielminute war ein Konzentrat der gesamten Saison: Gegentor, ein kurzes Aufbäumen, dann gleich noch ein Gegentor. Mit Beteiligung vieler junger Spieler.

Schon beim 1:0 durch Philipp Hercher war die Hachinger Abwehr einfach nicht konsequent genug vorgegangen. Schwamm drüber, hätte man nach dem Sololauf von Moritz Heinrich denken können. Nur eine Minute später hatte sich der 23-jährige Flügelstürmer auf links energisch durchgesetzt, war in den Strafraum gezogen und hatte flach verwandelt. Exakt 90 Sekunden später aber der nächste Rückschlag: Der 19-jährige Jannis Turtschan stand viel zu weit weg, als die Flanke in den Strafraum segelte, Seidel verlor sein Kopfballduell gegen Adam Hlousek - 2:1 (36.). Insgesamt zeigten sich die Hachinger im Vergleich zum Türkgücü-Spiel deutlich verbessert, dass es keine zehn Gegentore wurden, war hochverdient. Trotzdem ließ die Abwehr vor allem in der ersten Halbzeit eine Vielzahl von Chancen zu. "Ich glaube, dafür gibt's keine Erklärung, es läuft auch schon vieles gegen uns", rätselte Torschütze Heinrich. Ganz nebenbei sagte er noch zum Thema Ligaverbleib: "Die Chancen gehen gegen null, es wird immer schwerer."

Das vernichtende Zeugnis zu dieser Saison: Haching war stets bemüht.

Noch einmal kämpfte sich Unterhaching heran. Dabei wurde das zweite Manko deutlich, das die Mannschaft durch die Saison begleitet hatte: die fehlenden Routiniers. Stephan Hain traf mit einem platzierten Kopfball zum Ausgleich (77.). Wäre der ehemalige Bundesliga-Profi, der aktuell gerade wieder seine Form findet, nicht so lange verletzt gewesen, die Vorstädter würden wohl in der Tabelle weiter oben stehen. Doch letztlich beging die Mannschaft auch diesmal wieder einen Fehler zu viel. "Einen ganz einfachen Fehler, einen taktischen", analysierte van Lent, man habe die Räume nicht geschlossen, und dann habe sich Felix Göttlicher, 19, zu einem Foul hinreißen lassen, das zu einem "unnötigen Elfmeter" führte. Den verwandelte der bis dahin äußerst glücklos agierende Lauterer Marvin Pourié.

Die Hachinger sind nicht nur dem Abstieg nähergekommen, sie hatten mit diesem 3:2-Endstand zusätzlich sogar noch den vom Abstieg bedrohten Gegner aufgebaut. Und so sagte van Lent am Schluss einen Satz, den er schon oft gesagt hatte: Man habe sich für ein ordentliches Spiel nicht belohnt. Müsste man der Mannschaft ein Zeugnis ausstellen, würde dort der vernichtende Satz stehen: Sie war stets bemüht.