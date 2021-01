Von Christoph Leischwitz

Ein bisschen enttäuscht waren sie bei der SpVgg Unterhaching schon gewesen, dass sie nun zum Grünwalder Stadion fahren mussten. Ursprünglich hätte das Drittligaspiel bei Türkgücü München Mitte Dezember im Olympiastadion stattfinden sollen, es war damals aber wegen eines Falsch-Positiv-Tests im Hachinger Team verlegt worden. Nach dem Spiel am Dienstagabend waren sie dann auch noch richtig verärgert: Trotz spielerischer Überlegenheit holten die im Abstiegskampf befindlichen Gäste gegen den Aufstiegsaspiranten mit einem 0:0 nur einen Punkt.

Das Nachhol-Derby begann fad. Fast eine halbe Stunde lang tat sich vor den beiden Toren nichts, dann plötzlich hatten die Hachinger erstmals die Abwehr von Türkgücü überwunden: Moritz Heinrich schickte den Startelf-Debütanten Christoph Ehlich steil, der scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Torwart René Vollath (29.). Der Favorit schien verunsichert zu sein und verlor viele Bälle im Mittelfeld, Haching kam durch Lucas Hufnagel und erneut Ehlich zu weiteren Chancen (31., 39.).

Nach der Pause wurde die Partie hektisch, es kam zu einer Rudelbildung (54.), wenig später wurden beide Trainerteams wegen Meckerns verwarnt. Der Druck der zuletzt so glücklos spielenden Hachinger wurde sogar noch größer, es dauerte aber bis zur 69. Minute, ehe der Ex-Türkgücü-Angreifer Patrick Hasenhüttl eine gute Chance verzeichnete, er spitzelte den Ball daneben. Am Ende fehlte den erschöpften Hachingern die Kraft für präzise Abschlüsse, Türkgücü hingegen hatte keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben.

Am Freitag steht schon das nächste Derby im Grünwalder Stadion an: Dann startet Türkgücü gegen den FC Bayern München II in die Rückrunde, die SpVgg Unterhaching empfängt am Samstag daheim Zwickau.