Der Fußball-Drittligist Türkgücü München hat in Luka Tankulic vom SV Meppen einen Angreifer mit viel Erfahrung verpflichtet. Der 29-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit Leistungsträger bei den Emsländern und kam in 36 Drittligapartien auf elf Scorerpunkte. Der gebürtige Ahlener mit kroatischen Wurzeln durchlief die Jugendabteilung des RW Ahlen, wo er bei den Profis 16 Zweitligaspiele absolvierte. In Lotte zählte er zu jener Überraschungself, die 2017 das DFB-Pokal-Viertelfinale erreichte. Insgesamt blickt er auf 139 Drittligaeinsätze zurück. "Neben seinen außergewöhnlichen spielerischen Fähigkeiten besticht er durch seine Leidenschaft und Physis-Erfahrung bereichert er Türkgücü München mit seiner hohen offensiven Flexibilität", sagt Sportchef Roman Plesche.