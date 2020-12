Von Christoph Leischwitz, München

Es sei ja "zum Schmunzeln", sagt Jann-Fiete Arp, "was ich alles verpasst habe". In Wahrheit ist dem Angreifer des FC Bayern München II gar nicht nach Lachen zumute. Selbst sein sehenswertes Freistoßtor im Derby gegen Unterhaching kann es nicht kaschieren: Vor allem verletzungsbedingt hat der Angreifer aus Hamburg, der noch vor dem nächsten Spiel in knapp drei Wochen 21 Jahre alt wird, zu wenig Spielpraxis gesammelt, um zum Leistungsträger zu werden. Dabei hatte er im Sommer bewusst den Schritt zurück zur Stammkraft in der zweiten Mannschaft gemacht. Allerdings: Drei Tore aus 14 Spielen sind erst einmal keine Empfehlung für die Rückkehr zu den Profis. Der im Sommer verpflichtete Angreifer Lenn Jastremski feierte vor einer Woche sein Drittliga-Tor-Debüt beim 2:1-Sieg in Saarbrücken und konnte sein Glück kaum fassen. Weil er im Januar aber gerade mal 20 wird und behutsam aufgebaut werden soll, und weil sich Anfang Oktober auch noch Angreifer Malik Tillman einen Kreuzbandriss zuzog, planen sie am Campus des FC Bayern, in der nächsten Transferphase im Januar einen weiteren Angreifer zu holen. Der Ligaverbleib für die einzige Zweitvertretung im deutschen Profifußball soll mit allen Mitteln gesichert werden.

In den drei Spielen vor der Weihnachtspause hat Trainer Holger Seitz umgestellt: Mit einer Fünfer-Abwehrkette sollte die Abwehr stabilisiert werden, dabei macht er sich die Lauffreude der Außenspieler Remy Vita und Josip Stanisic zunutze, die defensiv und offensiv Akzente setzen sollen. Doch insgesamt traut man der Mannschaft keine Entwicklung zu wie vor einem Jahr, als sie nach der Winterpause immer stärker und noch Meister wurde. Und so sind dem Vernehmen nach sogar noch mehr Verpflichtungen geplant. Diese sind aus Sicht der Verantwortlichen schon deshalb nötig, weil Jamal Musiala für die U23 eingeplant war, nun aber so erfolgreich bei den Profis auf sich aufmerksam macht. Umgekehrt bleibt es ein wenig rätselhaft, warum Angelo Stillers Vertrag, der im Sommer ausläuft, nicht verlängert wird. Der 18-jährige Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente, auch wenn er am Samstag das Gegentor verschuldete. Stiller hat alle Juniorenteams des Klubs durchlaufen und ist eigentlich das Paradebeispiel der erfolgreichen Nachwuchsarbeit; nun soll er sich für kommende Saison schon mit Bundesligist TSG Hoffenheim einig sein, wo jetzt Bayerns ehemaliger U23-Trainer Sebastian Hoeneß das Sagen hat.