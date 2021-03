Von Stefan Galler, Unterhaching

Schon im vergangenen November wusste Sandro Wagner ganz genau, wohin sein beruflicher Weg führen würde. In einem Interview mit dem Kicker plauderte der 33-Jährige darüber, dass er neben seiner Tätigkeit als Experte beim Sportsender DAZN eine Trainerkarriere in Angriff nehmen wolle. "Natürlich ist es ein extrem komplexer Beruf, der viele verschiedene Bereiche umfasst" sagte er damals. "Dennoch denke ich, dass ich diesen Job mit meinem Ansatz, meinen Erfahrungen und Ideen sowie den Dingen, die ich noch lernen möchte, erfolgreich ausüben kann." Nun bekommt er die Chance, sich nach einer vorübergehenden Tätigkeit als Stürmertrainer der DFB-Juniorenteams erste Lorbeeren in einem Verein zu verdienen: Wagner, der seine aktive Karriere im Sommer 2020 beendet hatte, wird ab Sommer Nachwuchscoach bei der SpVgg Unterhaching. Er übernimmt die U19, die in der Bayernliga spielt.

"Er ist ein bodenständiger Typ, sonst hätten wir ihn auch nicht genommen", sagt Hachings Präsident Manfred Schwabl, der betont, dass es Wagner gewesen sei, der auf seinen Verein zugekommen ist. In den anschließenden Gesprächen habe sich gezeigt, dass der frühere Profi (insgesamt 180 Bundesligaspiele, 44 Tore für Bremen, Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt, Hoffenheim und Bayern) "ein klares Konzept verfolgt und große Lust auf die Nachwuchsarbeit bei uns hat", sagte Schwabl. Es sei jedenfalls "bemerkenswert, dass sich in dieser Situation, in der Haching in den Grundstrukturen zu wackeln scheint, ein begehrter Trainer für uns entscheidet".

Eigentlich hat Haching schon zwei U19-Trainer. Schwabl will die neuen Aufgaben demnächst strukturieren

Der ehemalige Nationalspieler selbst war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht persönlich zu erreichen, wurde aber vom Verein zitiert: "Ich sehe das als große Chance, wertvolle Erfahrungen im täglichen Umgang mit einer ambitionierten Mannschaft kurz vor dem Seniorenbereich zu sammeln", heißt es da. Wagner betrachte die Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum als "optimalen Start" für seine Trainerkarriere.

Bislang war Sven Teichmann für die U19 der SpVgg verantwortlich gewesen. Erst vor knapp zwei Monaten hatte man den bisherigen Cheftrainer von 1860 Rosenheim, Thomas Kasparetti, für die U19 verpflichtet. Wie sich die Nachwuchstrainer künftig aufstellen werden, will Schwabl demnächst klären: "Wir wissen ja noch nicht einmal, wann die U19 wieder spielt. Bis dahin werden wir eine gute Lösung finden."