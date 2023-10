Das Fußball-Drittligaspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Tabellenführer Dynamo Dresden ist am Sonntag beim Stand von 0:0 nach der ersten Halbzeit aufgrund von Dauerregens abgebrochen worden. Das Schiedsrichter-Gespann dehnte zwar die Halbzeitpause aus, um auf Verbesserung der widrigen Bedingungen zu hoffen. Um 15.05 Uhr wurde die Entscheidung, die Partie nicht mehr fortzuführen, getroffen. Der Rasen im Ludwigspark war an vielen Stellen von Pfützen übersät, eine reguläre Partie war nicht mehr möglich. Bei der Platzbegehung am Vormittag waren die Bedingungen offenbar deutlich besser gewesen.