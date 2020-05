Maskottchen in Kurzarbeit: Wenn die dritte Liga starten sollte, muss Jena an einen neutralen Standort umziehen.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis aus Mannheim, Rostock und anderen Epizentren des Drittliga-Bebens wieder Wehklagen zu hören waren. Kaum hatte der Deutsche Fußball-Bund am Montag - vorbehaltlich der noch fehlenden Genehmigung durch die Politik - einen Zeitplan für die Fortsetzung der dritten Liga mit Geisterspielen bekanntgegeben, schon erklärte Markus Kompp, der Geschäftsführer von Waldhof Mannheim, unverzüglich, warum er weiter einen Abbruch der Saison fordere: "Ich glaube, es ist ein Weg ins Chaos, den wir gerade gehen. Manchmal ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende!" Eine sportliche Relevanz sei "überhaupt nicht mehr gegeben, die Vereine trainieren seit Wochen unterschiedlich oder gar nicht", betonte Kompp. Mannheim ist Tabellenzweiter und fordert für den Fall des Abbruchs, neben Spitzenreiter MSV Duisburg zum Aufsteiger in Liga zwei erklärt zu werden.

Einige Klubs verzichteten bisher vor allem deshalb aufs Üben, um die Spieler in Kurzarbeit belassen zu können. Kompp bezog sich aber auch auf den Fall Carl-Zeiss Jena: Der Tabellenletzte darf nach Verordnung der Stadt bis zum 25. Mai kein Teamtraining absolvieren: "In Jena könnten wir zu zweit auf dem Sportfeld trainieren. Zu zweit macht im Mannschaftssport keinen Sinn, deshalb haben wir auch gesagt: Diesen Unsinn werden wir nicht tun", sagte Jenas Geschäftsführer Chris Förster.

Besonders zugespitzt ist die Lage in Sachsen-Anhalt. Dort dürfen die abstiegsbedrohten Klubs Magdeburg und Hallescher FC, die beide vehement einen Saisonabbruch fordern, laut Landespolitik bis zum 27. Mai maximal in Kleingruppen trainieren - damit wäre für sie ein Spielbeginn Ende Mai illusorisch. Am Dienstag schaltete sich sogar Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in die Debatte ein - mit schweren Vorwürfe gegen den DFB: Der Verband übe "unerträglichen Druck auf Politik und Vereine" aus, so Haseloff, angeblich habe der DFB mit Lizenzentzug gedroht, sollte ein Klub den Spielbetrieb nicht wieder aufnehmen. "Das können nicht die Spielregeln in unserer Gesellschaft sein", sagte Haseloff, seine Regierung versuche "gegenzuhalten, solange die Kraft bleibt."

Der DFB wies die Vorwürfe am Abend "mit Verwunderung" zurück: "Richtig ist, dass Präsident Fritz Keller und ich gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten telefoniert haben", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: "Aber nicht, um Druck auf die Politik auszuüben. Und schon gar nicht, um mit Zulassungsentzug und Konsequenzen für Vereine zu drohen."

Der DFB zieht für die verbleibenden elf Spieltage, die vom 26. Mai an ausschließlich in englischen Wochen bis zum 30. Juni durchgezogen werden sollen, sogar Ausweichspielorte für Klubs in Betracht, deren Stadien gesperrt blieben. "Natürlich ist das nicht das, was wir uns vorstellen, für das Saisonfinale in einer fremden Stadt zu leben und zu spielen. Das lag bis vor wenigen Tagen fernab unserer Vorstellungskraft", sagte Jenas Klubboss Förster. Mannheims Geschäftsführer Kompp rechnet für diesen Fall zudem mit erheblichen Mehrkosten für die Vereine.

Deutliche Worte fand auch Mario Kallnik, Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg: "Das ist für mich klare Wettbewerbsverzerrung und hat mit Fußball nichts mehr zu tun." Bürgermeister Lutz Trümper schloss Geisterspiele in Magdeburg vorerst aus.

Zu Wort meldete sich aber auch wieder der größte Gegenspieler aller Abbruchs-Befürworter: Robert Marien, Vorstandschef von Hansa Rostock, rügte die Haltung von Halle und Magdeburg und die Unterstützung durch deren Landespolitiker: "Es haben alle Vereine einen Zulassungsvertrag unterschrieben. Damit verpflichten sich aber auch zum Wettbewerb. Diese Pflichten werden nun politisch ausgehebelt", sagte Marien dem Spiegel: "Dann könnten wir das jetzt jedes Jahr so machen. Wenn einer keine Lust mehr hat oder nicht absteigen will, stellt er halt das Spielen ein."

Positiv sehen die geplante Saisonfortsetzung alle Vertreter aus Bayern: "Wir freuen uns, dass es wieder halbwegs zur Normalität geht", sagte Daniel Sauer, Vorstandschef der Würzburger Kickers. "Es hätte mich überrascht, wenn das Präsidium anders entschieden hätte", sagte Manfred Schwabl, Unterhachings Präsident: "Wir haben jetzt Tag X vorzubereiten."

Michael Scharold, Finanz-Geschäftsführer von 1860 München, erklärte, es gehe nun entscheidend um die Frage, "ob es die dritte Liga in Zukunft noch geben wird". Es sei "eine große Herausforderung", sie am Leben zu erhalten - dies könne aber nicht gelingen, indem sie gar nicht stattfinde: "Wenn wir nicht spielen, obwohl wir dürfen, entziehen wir uns die Existenzgrundlage." Die weitaus größere Herausforderung sei die nächste Saison, in der es mit Geisterspielen weitergehen dürfte und in der neben Zuschauereinnahmen wohl auch Sponsorengelder wegbrechen; bei 1860 zum Beispiel laufen etliche Werbeverträge aus.

Es gelte, das Missverhältnis zwischen TV-Erlösen und Kaderkosten in dieser Liga anzugehen, meint Scharold. Dafür müsse man fragen: "Welche Unternehmen und Institutionen haben ein Interesse, dass die dritte Liga weiter existiert? Und: Wie viel Profifußball kann es in Deutschland realistischerweise geben?" Scharold wünscht sich wohl auch mehr finanzielle Unterstützung des DFB und der Bundesliga für die dritte Liga als Ausbildungsklasse.