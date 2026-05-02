Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in die zweite Fußball -Bundesliga zurück. Weil Konkurrent Rot-Weiss Essen beim VfB Stuttgart II 1:6 (0:2) unterging, steht der Aufstieg der Niedersachsen bereits am drittletzten Spieltag dieser Drittligasaison fest. Die Osnabrücker Partie beim SV Wehen Wiesbaden an diesem Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) ist fürs Aufstiegsrennen damit ebenso bedeutungslos wie die beiden letzten Saisonspiele gegen Ulm und Stuttgart II.

Mit dem Aufstieg krönen die Osnabrücker eine beeindruckende Saison. Vor der Spielzeit hatten nur wenige die Niedersachsen als Aufstiegskandidaten erachtet, nachdem der VfL in der Saison zuvor nur knapp den Absturz in die Regionalliga verhindern konnte.

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Doch dem neuen Trainer Timo Schultz gelang es schnell, eine stabile Einheit zu formen. Der frühere Coach des FC St. Pauli und des 1. FC Köln hatte sich schon bei seinem Amtsantritt selbstbewusst gezeigt: „Ich werde hier nicht als Trainer antreten, um zwei Jahre dritte Liga zu verwalten. Das ist nicht mein Anspruch und dafür ist auch der ganze Verein viel zu ambitioniert.“

Zusammen mit Sportdirektor Joe Enochs stellte der Trainer dann ein Team zusammen, das spätestens nach der Winterpause Kurs Richtung zweite Liga nahm. Vor allem die Defensive entwickelte sich zum Prunkstück des VfL. Mit nur 28 Gegentreffern hat Osnabrück die mit Abstand beste Abwehr der Liga. Der schwedische Torwart Lukas Jonsson blieb bislang 19 Mal ohne Gegentor.

Zudem zeigten sich die Lila-Weißen in den Spitzenspielen nervenstark. Gegen Energie Cottbus gewann Osnabrück beide Duelle, gegen Essen gab es ein Remis und einen Sieg.

Mit Blick auf die zweite Liga werden die Verantwortlichen den Kader aber deutlich verstärken müssen, damit der Klub nicht wie beim letzten Mal nach nur einem Jahr wieder absteigt. Fraglich ist, ob der VfL Leistungsträger wie Jonsson, Lars Kehl und Ismail Badjie halten kann. Am schnellen Offensivspieler Badjie sollen bereits einige Erstligisten wie Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen interessiert sein.

Ulm wird in den Amateurfußball durchgereicht

Der SSV Ulm steht wie der TSV Havelse als Absteiger in die Regionalliga fest. Havelse verlor am 36. Spieltag beim SC Verl 0:4 (0:3), wenige Stunden später unterlag Ulm 0:2 (0:0) gegen Viktoria Köln. Zwei Spiele vor dem Ende beträgt der Rückstand auf den letzten rettenden Platz für beide Mannschaften acht Punkte. Die Ulmer setzen ihre Achterbahnfahrt damit weiter fort. In der Saison 2022/23 waren die Spatzen aus der Regionalliga erstmals in die 3. Liga aufgestiegen, es folgte der Durchmarsch in Liga zwei sowie der direkte Wiederabstieg. Nach drei Jahren im Profifußball findet sich Ulm in der kommenden Spielzeit in der Viertklassigkeit wieder.

Aus den Regionalligen stehen indes seit diesem Samstag der SV Meppen (Nord) und die SG Sonnenhof Großaspach (Südwest) als Aufsteiger in die dritte Liga fest.