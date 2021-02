Türkgücüs Interimstrainer Andreas Pummer will am Montag gegen Magdeburg Spielfreude in die Mannschaft zurückbringen.

Von Christoph Leischwitz, München

Für maximal 15 Werktage wird Andreas Pummer nun Cheftrainer sein bei Türkgücü München, länger darf der bisherige Co-Trainer nicht, weil er keine Fußballlehrer-Lizenz besitzt. Das bedeutet, dass der 38-Jährige nach der Entlassung von Alexander Schmidt am vergangenen Dienstag für bis zu drei Spiele beim Drittligisten an der Seitenlinie stehen könnte, ganz sicher aber schon mal am Montag gegen den 1. FC Magdeburg (19 Uhr, Grünwalder Stadion). "Klar ist man ein bisschen nervös, aber ich bin auch sehr fokussiert", sagt der Interimscoach, der als Chefcoach immerhin für die beiden Türkgücü-Aufstiege in die Bayern- und die Regionalliga verantwortlich war.

Womöglich wird das erlaubte Zeitfenster für Pummer bis zum 2. März auch weitgehend genutzt. Geschäftsführer Max Kothny hörte sich am Sonntag zumindest nicht so an, als ob ein Schmidt-Nachfolger zu finden sei: "Wir müssen uns intern klar sein: Suchen wir einen Trainer bis zum Saisonende, oder gleich einen für anderthalb Jahre". Letzteres fällt womöglich auch deshalb schwer, weil man nicht weiß, in welcher Liga Türkgücü kommende Saison spielen wird. Zwar sei "ein einstelliger Tabellenplatz" nach wie vor das Ziel. Doch die Aussagen Schmidts nach seiner Entlassung, wonach Türkgücü unbedingt aufsteigen wolle, wollte Kothny auch nicht dementieren. Vom Nachfolger erwarte man sich auf jeden Fall, dass er die Spielfreude zurückbringe. Diese habe zuletzt vor allem gefehlt, im Kader stecke fraglos sehr hohe Qualität.

Offizielles Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, der Anschluss an die Spitze soll aber schnell wieder hergestellt werden

Die Partie gegen Magdeburg ist richtungsweisend. Wenn Türkgücü im Februar den Anschluss zur Tabellenspitze verliert, wird es Schmidts Nachfolger besonders schwer haben, den Aufstiegswunsch der Vereinsspitze zu erfüllen. Beim Team aus Sachsen-Anhalt ist der Nachfolger für Thomas Hoßmang, der am selben Tag zurücktrat, an dem Schmidt gefeuert wurde, bereits gefunden. Man erkenne schon die "Handschrift" von Christian Titz, findet Pummer, dessen Stil sei ja auch bekannt. Weshalb Pummer sagt: "Wir wissen, was uns erwartet." Zugleich kündigt er selbst die eine oder andere Änderung in der Startelf an: Nach einem Trainerwechsel könnten sich ja Spieler im Training neu anbieten. Das hätten einige getan. So weiß Magdeburg umgekehrt wohl nicht so genau, was sie in München erwartet.

Pummer beschreibt sich selbst als emotionalen Typen. Das lässt sich auch formal bestätigen, immerhin hat sich der Münchner selbst als Co-Trainer auf der Bank die eine oder andere gelbe Karte abgeholt. Zugleich gelte er als einer, der viel Wert auf Disziplin lege. Und: "Ich denke, dass ich immer einen guten Ton habe", findet er. Tatsächlich war es ihm auch schon bei früheren Aufstiegen, übrigens auch mit dem FC Unterföhring in die Regionalliga, immer wieder gelungen, Zusammenhalt und eine gute Chemie im Team zu bilden. Eine Eigenschaft, die bei Türkgücü aktuell besonders gefragt sein dürfte.