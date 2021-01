Die SpVgg Unterhaching steckt sportlich in der Krise. Dennoch will der Klub weiter auf Talentförderung setzen, verkauft seinen Torwart nach Salzburg und stärkt Trainer Arie van Lent den Rücken.

Von Stefan Galler, Unterhaching

Der Auftritt war durchaus sinnbildlich für die aktuelle Situation der SpVgg Unterhaching: Mit einer sichtbaren Lücke im Gebiss stellte sich Markus Schwabl, Kapitän des Fußball-Drittligisten, am Mittwochabend nach der 0:1-Niederlage beim bisherigen Tabellenschlusslicht VfB Lübeck den Fragen des übertragenden Fernsehsenders. Nicht nur die Punkte hatte er eingebüßt, sondern - in einem Zweikampf kurz vor der Pause - auch Teile von zwei Schneidezähnen. "Dass ich zwei neue Zähne kriege, ist das einzige Positive an diesem Abend", sagte er mit bitterer Miene.

Die Stimmung ist schlecht. Gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Magdeburg (0:2), Zwickau (1:2) und nun auch Lübeck setzte es durch die Bank Niederlagen, am Mittwoch rutschte Unterhaching nun erstmals seit dem zwölften Spieltag wieder auf einen Abstiegsplatz. Seit sieben Partien warten die Rot-Blauen auf einen Sieg, diesen Samstag kommt der FC Ingolstadt in den Sportpark - ein Aufstiegsaspirant.

Präsident Schwabl lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass das Trainerteam bleibt

In anderen Klubs würde längst die Trainerfrage alle anderen Diskussionen überlagern. Nicht so in Haching, wo Präsident Manfred Schwabl, der Vater des Kapitäns, überhaupt keinen Zweifel daran lässt, dass man die aktuelle sportliche Krise gemeinsam mit Arie van Lent und seinem Stab durchstehen wolle: "Vom Verein bekommen die Trainer hundert Prozent Rückendeckung. Sie arbeiten akribisch, das sehe ich Tag für Tag. Wenn sie die Füße auf den Tisch legen würden, wäre das etwas anderes", sagte der Klubchef am Tag nach der Lübeck-Pleite. Auch er verliere nicht gerne, "nicht mal beim Kartenspielen", dennoch würde man, wie Schwabl schon bei der ersten großen Krise im Herbst betont hatte, in der derzeitigen Konstellation wohl auch in die Regionalliga gehen.

Der Präsident hatte das dringende Bedürfnis, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, deshalb bestellte er ganz spontan eine Presserunde ein. Und während sich einige Medienvertreter vermutlich vor allem deshalb bei dem virtuellen Gespräch einwählten, weil sie mit einem Trainerwechsel rechneten, nutzte Schwabl die Gelegenheit, einmal mehr auf die außergewöhnliche Situation im deutschen Fußball hinzuweisen: "Wirtschaftliche Themen rücken immer mehr in den Vordergrund. Wir wollen uns nicht weiter verschulden wie andere Vereine, die personell nachbessern ohne Ende. Weil irgendwann kommt die Wand, dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen."

Jugendnationaltorwart Mantl wechselt nach Salzburg

Und deshalb habe man eben alle Aufstiegspläne erst einmal ad acta gelegt und sich ganz bewusst entschieden, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und die Talente so gut auszubilden, dass sie für höherklassige Klubs interessant werden. So wie das bei Torwart Nico Mantl perfekt gelungen ist. Der 20-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum österreichischen Meister FC RB Salzburg und soll dort mittelfristig mit Nationalmannschafts-Mitglied Cican Stankovic den Kampf um die Nummer eins aufnehmen. Über die Ablösemodalitäten wurde zwar Stillschweigen vereinbart, man kann aber davon ausgehen, dass rund zwei Millionen Euro aufs Konto der Hachinger fließen. Dazu wurden wohl auch noch Nachzahlungen vereinbart für den Fall, dass sich Mantl beim Champions-League-Starter durchsetzt oder teuer weiterverkauft wird. Nach Stürmer Karim Adeyemi 2018 ist es bereits der zweite millionenschwere Verkauf eines Spielers von Haching nach Salzburg.

"Salzburg hat uns fair behandelt", sagte Schwabl und zog den Vergleich zu einem aus seiner Sicht "unterirdischen Angebot" eines deutschen Bundesligisten für den früheren U20-Nationaltorwart im letzten Sommer. "Offenbar haben wir in Deutschland keine Verwendung für unsere Toptalente." Das zeige einmal mehr, wie es um die Nachwuchsarbeit hierzulande stehe. Der Verkauf von Mantl habe für seinen Verein jedenfalls elementare Bedeutung: "Ich muss auf alle Arbeitnehmer bei uns schauen. Ohne den Transfer wäre es sehr eng geworden", sagte Schwabl. Schließlich seien durch die Corona-Krise nicht nur die Zuschauereinnahmen weggebrochen, auch die Kapitalaufstockung und der Verkauf zusätzlicher Aktien musste vorerst gestoppt werden: "Das Geld schneit ja nicht vom Himmel."

16 Jahre und 361 Tage: In Lübeck debütierte Fynn Seidel als jüngster Drittligaspieler

Und obwohl der Verein Mantl mit dem 30 Jahre alten Jo Coppens ersetzt hat, der dem Team laut Schwabl Stabilität geben soll, setzt man im Sportpark weiterhin auf die Jugend - auch wenn dieser Weg nicht leicht ist, wie Trainer van Lent sagt: "Er geht über Steine und es tut weh, wenn man sich vertritt." So wie zuletzt in Lübeck, wo wieder mal der 18-jährige Felix Göttlicher in der Viererkette verteidigte und in Fynn Seidel der jüngste Spieler der dritten Liga eingewechselt wurde: Mit 16 Jahren und 361 Tagen. "Wie er auftritt, da geht mir das Herz auf", sagte Schwabl.

Gut möglich, dass der Mittelfeldspieler gegen Ingolstadt seine nächste Bewährungsprobe bekommt. Coach van Lent muss auf den gesperrten Innenverteidiger Christoph Greger verzichten und höchstwahrscheinlich auch auf den schmerzlich vermissten besten Torjäger im Team, den angeschlagenen Patrick Hasenhüttl. Er hofft, dass seine Mannschaft trotz der englischen Wochen zuletzt genug Kraft habe, durch couragiertes Angriffspressing "wieder Stress beim Gegner zu erzeugen", sagt van Lent. Zumal auch die Ingolstädter zuletzt mit nur einem Punkt aus zwei Spielen etwas schwächelten.

Chef Manfred Schwabl nahm dann nochmal Bezug auf die ramponierten Kauwerkzeuge seines Sohnes: "Für uns heißt es jetzt: Zähne zeigen!"