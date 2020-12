Von Stefan Galler

In vielen Bereichen des Lebens ist es durchaus von Vorteil, wenn man anständig ist, sich an die Regeln hält und nicht ständig meckert und mosert. Der Fußball gehört allerdings nicht dazu, weshalb man den Drittligakickern der SpVgg Unterhaching immer wieder nachsagt, sie seien zu brav, um letztlich dauerhaft erfolgreich zu sein. Vereinspräsident Manfred Schwabl gibt dennoch die Linie des Klubs vor, er will ehrliche Fußballer, idealerweise regional verankert und möglichst nicht tätowiert - ein Kriterium, das allerdings nicht alle Spieler des aktuellen Kaders erfüllen. Sehr wohl allerdings der linke Verteidiger Max Dombrowka, der beim Auswärtsspiel der Rot-Blauen am Mittwoch beim Halleschen FC nahe dran war, dass diese Partie in der Schlussphase noch eine Wendung hätte nehmen können. Doch laut Schiedsrichter Mitja Stegemann hatte sich Dombrowka im Luftkampf unfair eingesetzt, der folgende Treffer von Felix Göttlicher wurde daraufhin zurückgepfiffen - es blieb beim 2:0 für Halle, letztlich der Endstand.

Die Proteste der Gäste fielen zurückhaltend aus, wie das eben ihr Naturell ist. Dabei offenbarten auch die Fernsehbilder keine Unsportlichkeit von Hachings Nummer acht. "Ich gewinne das Kopfballduell, arbeite auch nicht mit den Händen. Mehr kann ich nicht machen", sagte Dombrowka bei Magentasport. Und Trainer Arie van Lent ergänzte in der Pressekonferenz, ebenfalls nur bedingt offensiv: "Dass uns das Tor nicht gegeben wurde, ist unglücklich. Es hätte uns vielleicht Hoffnung gegeben, dass wir den Ausgleich noch schaffen können. Aber vielleicht war es ja tatsächlich ein Foul. Wir sind jedenfalls als verdienter Verlierer vom Platz gegangen."

Nein, sie wollten auf keinen Fall irgendjemanden anders als sich selbst für diesen neuerlichen Rückschlag verantwortlich machen. Zuletzt hatte Unterhaching ja nach sechs erfolglosen Partien mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden die vermeintliche Wende geschafft. "Wir sind ein bisschen wie eine Wundertüte. Immer wenn man denkt, es müsste doch jetzt in die positive Richtung gehen, ist es doch wieder nichts", sagte van Lent. "Die Spieler zeigen immer wieder, dass sie es können. Das gibt immer neue Hoffnung."

Trainer van Lent und geht auch mit seiner Kreativfraktion hart ins Gericht

Doch auch in Halle erwies sich das Offensivspiel als zu harmlos, vor allem in der ersten Halbzeit kam die SpVgg kaum zu Torchancen, sieht man von einem Kopfball Paul Grauschopfs nach einem Eckball ab (38.). Zu diesem Zeitpunkt führte Halle bereits, weil sich Mittelstürmer Terence Boyd nach einer Flanke von Lukas Boeder gegen Markus Schwabl im Kopfballduell durchsetzte und dem bis dahin stark haltenden Nico Mantl keine Abwehrchance ließ (34.). Jener Boyd, früher unter anderem bei Rapid Wien und RB Leipzig, erzielte nach der Pause auch noch das 2:0, als er nach einem Ballverlust von Luca Marseiler Verteidiger Robert Müller davon lief und eiskalt abschloss. "Wir lassen ein paar Sachen zu, die man nicht zulassen darf, wenn der Gegner im Sturm einen Torgaranten hat", sagte van Lent und ging auch mit seiner Kreativfraktion hart ins Gericht: "Wir waren zu unsauber im Passspiel, haben kaum einen Ball an den Mann gebracht und blieben dadurch ungefährlich."

Damit dürfte er auch Marseiler gemeint haben, übrigens einer der wenigen im Kader, die ziemlich augenfällig tätowiert sind. Der Flügelspieler hatte zuletzt zwei Spiele lang nicht im Kader gestanden, um gegen Wehen ein bemerkenswertes Comeback zu geben. Nun musste er in Halle wegen einer Oberschenkelprellung vorzeitig raus und droht für das Derby am Samstag im Olympiastadion gegen Türkgücü auszufallen. Trainer van Lent blickt der Partie gegen den starken Aufsteiger dennoch gelassen entgegen: "Das wird ein ganz anderes Spiel, wir gehen optimistisch ran und suchen unsere Chance." Was am Ende rauskommt, weiß bei der Hachinger Wundertüte sowieso niemand.