30. Juli 2019, 18:51 Uhr Dritte Liga Lex vor Comeback

1860 München will gegen den FSV Zwickau den ersten Saisonsieg holen - und hofft auf mehr Offensivstärke.

Von Raphael Späth

Die Leistung passt, nur die Ergebnisse bleiben bisher aus - so lässt sich der Saisonstart des TSV 1860 München wohl ganz gut zusammenfassen: Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Preußen Münster mussten sich die Löwen mit Sascha Mölders (im Bild) am Wochenende mit 1:2 bei Eintracht Braunschweig geschlagen geben. Gegen den FSV Zwickau soll es nun am Mittwoch (19 Uhr) im Grünwalder Stadion endlich mit dem ersten Saisonsieg klappen. "Wir müssen genau so weitermachen auf dem Weg", sagte Trainer Daniel Bierofka. "Irgendwann wird das Glück auf unsere Seite fallen. Gegen Münster hätten wir auch schon gewinnen können, wenn Sascha Mölders kurz vor Schluss den Ball reinhaut."

Beim Tore schießen könnte nun zusätzlich ein anderer helfen: Stefan Lex, 29, steht nach einem Syndesmosebandriss und einer dreimonatigen Pause vor seinem Comeback. "Er macht einen guten Eindruck", bestätigte Bierofka auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ob es allerdings schon für einen Platz im Kader reicht, werde er erst morgen kurzfristig entscheiden. In der vergangenen Saison war Lex einer der Leistungsträger - die Löwen würden also durchaus von einem Einsatz des Offensivspielers profitieren.

Zwickau präsentiert sich in dieser Saison vor allem in der Defensive stark - als einziges Team der dritten Liga ist der FSV diese Saison noch ohne Gegentor. Nach einem siebten Platz im Vorjahr setzt die Mannschaft von Trainer Joe Enochs den Aufwärtstrend aus dem Vorjahr fort, aktuell belegt sie Tabellenplatz fünf. "Wir müssen ruhig bleiben", mahnt Bierofka.

Zwickau muss allerdings ohne Unterstützung der eigenen Fans auskommen. Nachdem die Staatsanwaltschaft München eine Zaunfahne des Zwickauer Fanclubs "Red Kaos" verboten hatte, boykottieren die Gästeanhänger geschlossen die Partie und verzichten auf die mehr als 350 Kilometer lange Reise. Zur Begründung der Staatsanwaltschaft heißt es auf der FSV-Homepage: "Grund für die Untersagung ist die Auffassung, dass das in griechischer Schriftart abgebildete 's' im Schriftzug den Tatbestand des § 86 a StGB, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, erfüllen würde". Im Grünwalder Stadion werden am Mittwochabend also nur die Schlachtrufe der Münchener Fans zu hören sein - die auf die ersten drei Punkte der Saison hoffen, vielleicht mit einem Tor von Stefan Lex.