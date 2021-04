Von Christoph Leischwitz

Für genau 26 Spielminuten am Dienstagabend konnten Anhänger des TSV 1860 München eine perfekte Blitztabelle bestaunen: 60 Punkte hatten die Münchner Löwen gesammelt und dabei exakt 60 Tore geschossen. Vor allem hatte das zwischenzeitliche 1:0 gegen Viktoria Köln die Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz der dritten Liga gehievt, auf einen direkten Aufstiegsplatz also. Bei den 60 Toren blieb es am Ende auch, allerdings nicht bei den 60 Punkten: Die Gäste rangen den Sechzigern noch ein 1:1 ab - damit wird die Mannschaft von Trainer Michael Köllner auch am Mittwochabend auf Rang vier bleiben, wenn der Spieltag beendet ist.

Köllner war trotzdem zufrieden: "Das war ein Topspiel, das hat Freude gemacht, zuzuschauen", fand der 51-Jährige. Dem Lokalrivalen FC Bayern München II übrigens, der ebenfalls am Dienstag zum Einsatz kam, gelang nach einer Führung auch kein Sieg. Nach dem Treffer von Sarpreet Singh (35. Minute) beim FSV Zwickau fiel der Ausgleich zum 1:1-Endstand in der fünften Minute der Nachspielzeit. Die Bayern stecken nun noch tiefer im Abstiegskampf.

Sascha Mölders trifft zum 21. Mal in dieser Saison

Im Grünwalder Stadion begannen die seit sechs Ligapartien unbesiegten Sechziger zunächst zaghaft, die Abwehrspieler warfen während des oft gemächlichen Spielaufbaus lange, dünne Schatten auf den Rasen. Doch allmählich näherten sie sich dem Tor an, und die erste scharfe Flanke kam dann über die linke Seite: Richard Neudecker flankte auf Kapitän Sascha Mölders, der den Fuß noch an den Ball bekam, diesen mit seinem Volleyschuss aber am fernen Eck vorbeisetzte (15.). Die Szenen im Kölner Strafraum häuften sich, umso überraschender war die erste gute Gelegenheit der Gäste: Einen platzierten Kopfball von Timmy Thiele lenkte Sechzigs Torwart Marco Hiller zur Seite ab, im Nachfassen berührte er auch den nachsetzenden Thiele, die Aufregung legte sich aber gleich wieder (24.).

Die Viktoria tauchte vor der Pause noch einmal gefährlich vor Hiller auf, diesmal musste der 24-Jährige mit dem Kopf voraus hechten und den Ball vor dem einschussbereiten Mike Wunderlich klären (34.). Trotzdem war die Führung verdient, als Mölders zum 21. Mal in dieser Saison traf (38.), die Löwen hatten sich deutlich mehr Spielanteile erarbeitet. Wie schon am vergangenen Samstag beim 2:0-Auswärtssieg gegen Türkgücü im Olympiastadion fiel besonders beim 1:0 auf, wie gut zurzeit Mölders und Richard Neudecker harmonieren: Mit einem perfekt getimten Pass durchs Zentrum war der 36 Jahre alte Routinier freigespielt und hatte keine Probleme, den Ball flach ins leere ferne Eck zu schieben.

Ein Freistoß auf das Tornetz von Stefan Lex läutete die zweite Halbzeit ein, danach aber zeigten die Gäste, dass sie nicht ganz zufällig seit Anfang März unbezwungen sind. Hiller bekam erneut viel zu tun, Angreifer Mölders konnte oder musste sich ein wenig ausruhen, weil sich das Spiel in die Löwen-Hälfte verlagerte. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Kopfballablage kam René Klingenburg aus zehn Metern völlig frei zum Schuss und schoss den Ball unhaltbar ins Netz (64.).

1860-Trainer Köllner will eine der besten Leistungen seiner Mannschaft gesehen haben

Vielleicht hatten die Sechziger nach der Führung begonnen, nachzudenken. Das Gegentor allerdings rüttelte die Mannschaft offenkundig durch, die Partie wurde schlagartig intensiver. Das bekam Fabian Greilinger nicht nur zu spüren, sondern auch zu hören, als sich Kölns Kapitän Wunderlich nach einem gewonnenen Zweikampf über ihn beugte und ihn triumphierend anschrie (68.). Greilinger jedenfalls war nun hellwach, was er mit einem eindrucksvollen Sprint unter Beweis stellte, mit dem er einen gefährlichen Kölner Konter entschärfen konnte (76.).

"Wir haben nach dem 1:1 mit viel Leidenschaft und Hingabe versucht, zu gewinnen, und auch, den zweiten Gegentreffer zu verhindern", analysierte Köllner, der eine der besten Leistungen seiner Mannschaft gesehen haben wollte. Semi Belkahia, dem am Wochenende ein Abstaubertor gelungen war, konnte ebenso wenig den nächsten Treffer erzielen (79.) wie Erik Tallig, der einen Flachschuss knapp am Tor vorbeisetzte, Kölns Keeper Sebastian Mielitz sah nur hinterher (84.). Trotzdem ging das Unentschieden am Ende in Ordnung, weil die Gäste ebenfalls auf den Sieg drängten und gute Konterchancen liegenließen.

Auf Nachfrage bei Magentasport, ob denn nun die Jagd auf die drei Spitzenteams weitergehe, antwortete Belkahia gezwungenermaßen: "Natürlich." Am Samstag gastiert 1860 bei Waldhof Mannheim. Der aktuelle Spieltag geht aus bayerischer Sicht am Mittwoch mit dem Derby Unterhaching gegen Türkgücü und dem Gastspiel des immer noch Tabellendritten FC Ingolstadt in Lübeck zu Ende.