Fußball-Drittligist Würzburger Kickers muss im Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) auf Trainer Torsten Ziegner an der Seitenlinie verzichten. Er ist nach seiner gelb-roten Karte beim 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken gesperrt und hat während der Partie Innenraum-Verbot. Für den 43-Jährigen ist das in seiner Trainer-Laufbahn eine Premiere. "Ich finde es nicht übermäßig dramatisch", sagte er der Mainpost. Ziegner ist selbstverständlich dennoch mit dem Team nach Duisburg gereist und wird auch die Abschlussbesprechung auf dem Platz halten - erst 30 Minuten vor dem Anpfiff muss er gehen. "Mir bleibt dann nur die Fan-Rolle. Ich probiere es mal aus", sagte Ziegner.

Während des Spiels wird Assistenztrainer Michael Hiemisch die Anweisungen von der Seitenlinie geben. Der 51-Jährige war früher selbst Cheftrainer, bei den Regionalligisten VFC Plauen und VfB Auerbach. Bereits beim Halleschen FC war Hiemisch als Ziegners Assistent tätig. Auf dem Platz hingegen sind personell nicht viele Veränderungen zu erwarten. Stürmer Marvin Pourié ist nach Verletzungspause wieder einsatzbereit, Mittelfeldspieler Niklas Hoffmann ist wie sein Trainer gelb-rot-gesperrt.