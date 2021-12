Die Würzburger Kickers haben in der dritten Fußball-Liga den Heimsieg gegen den FSV Zwickau in letzter Minute aus der Hand gegeben. Sie bleiben nach dem 2:2 (1:1) gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib auf dem vorletzten Tabellenplatz. Marvin Pourié (29.) hatte auf Zuspiel von David Kopacz für die schmeichelhafte Pausenführung der Kickers gesorgt. Lars Dietz stellte mit einem Eigentor nach dem Seitenwechsel auf 1:1 (52.), aber der eingewechselte Maximilian Breunig brachte nach einem Angriff über Mirnes Pepic und Pourié Würzburg in der 75. Minute wieder in Führung. Nach einem Eckball in der 90. Minute glich der FSV Zwickau durch Marco Schikora noch aus. Nach fünf Spielen ohne Sieg erwarten die Würzburger am Montag, 20. Dezember (19 Uhr) den TSV 1860 München.