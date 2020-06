Michael Köllner wird sich aus der Debatte über die Verwendung der multiplen Transferbeteiligungen beim TSV 1860 München raushalten, das hat er nun versprochen. Es geht um die Gelder aus den Wechseln von Julian Weigl, Marin Pongracic und jüngst Felix Uduokhai, die Thematik fällt aber schließlich nicht in Köllners Zuständigkeitsbereich, also den eines Trainers. Sondern in denjenigen der Geschäftsführer, von denen sich der Drittligist trotz Notstands in der Kasse zwei leistet und auch in Zukunft leisten will. Und es sei auch so: "Ich kann ja selbst über die Kohle, die ich heimbringe, nur wenn ich Glück habe, verfügen", sagte Köllner im Hinblick auf seine häuslichen Verhältnisse.

Zum handlungsschweren Drama beim TSV 1860 gehört immer, dass sich die mannigfaltigen Handlungsstränge im Klub nirgends so kunstvoll verweben wie in Giesing: Am Dienstagabend (19 Uhr) spielt Sechzig auswärts beim KFC Uerdingen. Nach dem Spiel wird man sehen, ob die Löwen noch einmal nachsetzen können im Aufstiegskamp der dritten Liga, oder ob mit dem 1:2 gegen Würzburg am Samstag eine Trendwende begonnen hat. Von der Frage jedenfalls, ob Sechzig in der kommenden Saison zweit- oder drittklassig spielen wird, hängt auch der Etat ab, mit dem Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel bei den Vertragsverhandlungen mit seinen Profis kalkulieren kann. "Vom Faktor X gesehen bekommst du in der zweiten Liga das Zehnfache an Fernsehgeldern mehr", rechnete Gorenzel ab Montag vor. "Da hast du natürlich Möglichkeiten, aus den eigenen Erträgen heraus Dinge selbst zu gestalten."

Weil Gorenzel derzeit aus den eigenen Möglichkeiten kaum etwas gestalten kann, ihm nicht einmal eine Etat-Freigabe vorliegt, hat er zuletzt ein "Wumms-Paket frei nach Olaf Scholz" bei 1860 gefordert. Sollte er dabei im Sinn gehabt haben, der Wumms ließe sich mittels weiterer Darlehen des Hauptgesellschafters Hasan Ismaik finanzieren, so erteilten ihm die Vereinsvertreter diesbezüglich am Montag eine krachende Absage. Zwar wünschten sich "alle Funktionsträger" eine "sinnvolle finanzielle Lösung", ließ das Präsidium in einer Mitteilung zur "Lage der Dinge in der Profifußball-Tochter" (sic!) ausrichten. Allerdings dürfe "das Paket auch keines sein, das dem Klub, wie in der Saison 2016/2017 auf fatale Weise geschehen, hinterher mit Wumms als Schuldenfalle wieder ins Genick kracht."

Es bleibt bei jener Finanzpolitik, die das Präsidium um Robert Reisinger seit Amtsantritt verfolgt: finanzielle Unterstützung in Form von Sponsoring und Genussscheine mit Sofortkasse nehmen sie an, Schulden kommen nicht in Frage. Das hielt die Vereinsvertreter nicht davon ab, sich öffentlich zu wünschen, dass "unser Mitgesellschafter sich ebenfalls entschließen könnte, zeitnah einen wirksamen Beitrag zu leisten".

Dieser Wunsch machte auch vor dem Hintergrund hellhörig, dass am Dienstag noch vor dem Spiel gegen Uerdingen ein neuer Finanz-Geschäftsführer und Nachfolger vom am Monatsende scheidenden Michael Scharold bestellt werden soll. Die Vereinsvertreter wünschen sich Nicolai Pfeifer, 39, derzeit Geschäftsführer beim Fünftligisten Stuttgarter Kickers. Die Ismaik-Seite präferiert den Marketing-Experten Sven Froberg, 48, der zuletzt die Kommunikation beim VfL Wolfsburg verantwortete. Als sicher gilt, dass der e.V. bei einem Patt mittels 50+1 Pfeifer durchsetzen wird. Nachdem beide Seiten den Kandidaten der anderen Seite in den vergangenen Tagen tatsächlich angehört haben, ist eine einvernehmliche Lösung sogar möglich. Theoretisch.