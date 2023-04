Der FC Ingolstadt hat am 33. Spieltag der dritten Fußball-Liga einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst und liegt nun nur noch sieben Punkte vor der roten Zone. Bei der 1:3 (0:1)-Auswärtsniederlage gegen den Tabellenachten Viktoria Köln gerieten die Schanzer schon in der achten Minute nach einem Eckball von Marcel Risse durch ein Kopfballtor von Robin Meißner in Rückstand. Ingolstadt glich durch Patrick Schmidt ebenfalls per Kopf in der 72. Minute aus, doch nur sechs Minuten später brachte André Becker die Kölner wieder in Front - wieder war es ein Kopfball. David Philipp sorgte schließlich in der 82. Minute für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber, ausnahmsweise traf mal einer mit dem Fuß.

Abgesehen von der Niederlage setzte es einen weiteren personellen Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner: Thomas Rausch musste kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden..

"Jeder muss in den nächsten Wochen an seine Leistungsgrenze kommen", sagte FCI-Torschütze Patrick Schmidt. Man habe leider immer wieder Phasen im Spiel, "in denen wir nicht voll auf der Höhe sind und zu einfache Fehler machen. Das müssen wir so schnell wie möglich abstellen", so Schmidt weiter.