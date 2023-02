Der FC Ingolstadt und die SpVgg Bayreuth haben am Samstag überraschende Siege gefeiert. "Wir sind überglücklich", sagte Guerino Capretti vom FC Ingolstadt nach dem ersten Erfolg mit seinem neuen Klub, der den 41-Jährigen wegen seiner Offensiv-Philosophie geholt hatte. Das machte sich in Saarbrücken bezahlt, die Schanzer gewannen trotz mehrmaligem Rückstand 4:3, drei Treffer steuerte der Däne Tobias Bech bei. Noch unerwarteter war das 3:2 der SpVgg Bayreuth, die eine Serie des VfL Osnabrück von sieben Siegen in Serie beendete. Bayreuth hatte aber auch Glück, als beim Stand von 2:2 Cemal Kaymaz der Ball an den Arm sprang, der Elfmeterpfiff aber ausblieb (88.). In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Agyemang Diawusie das Siegtor.