Fußball -Drittligist FC Ingolstadt und Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer gehen getrennte Wege. Der sofortige Abschied des 62-Jährigen nach mehr als viereinhalb Jahren im Amt noch vor Saisonende erfolge einvernehmlich, teilten die Schanzer am Montag mit. Es sei das Ergebnis „offener Gespräche“ über die zukünftige Ausrichtung des Klubs. „Didi ist in einer herausfordernden Phase zu uns gestoßen und hat die damalige Neuausrichtung unseres Klubs maßgeblich mitgestaltet“, sagte FCI-Präsident Peter Jackwerth und ergänzte: „Leider hat sich die Entwicklung zuletzt nicht wie erhofft dargestellt.“

Beiersdorfer, der langjährige Sportchef des Hamburger SV, hatte im November 2021 in Ingolstadt zunächst den Posten als Geschäftsführer Sport übernommen. Damals waren die Schanzer Tabellenletzter in der zweiten Bundesliga. Seit Sommer 2022 war er als alleiniger Geschäftsführer tätig. Der FCI spielte 2015/16 und 2016/17 in der Bundesliga, nun strebt er nach eigenen Angaben eine Neuausrichtung in den Bereichen Sport, Finanzen sowie Vertrieb & Öffentlichkeitsarbeit an.

Mit Platz 15 zwei Spieltage vor Saisonende ist das Team von Trainerin Sabrina Wittmann zwar gerettet, aber erneut deutlich hinter den Ambitionen des Klubs zurückgeblieben.