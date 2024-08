Der FC Ingolstadt 04 hat in der dritten Fußball-Liga ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf gesetzt. Die Schanzer gewannen am Samstagnachmittag 3:2 (2:2) beim ambitionierten 1. FC Saarbrücken. Die Startelf-Rückkehrer Sebastian Grönning (11.) und Marcel Costly (19.) brachten den FCI in Führung, ehe Kai Brünker (26.) und Tim Civeja (45.) noch vor der Pause den Ausgleich schafften. Wenige Minuten vor dem Ende traf FCI-Kapitän Lukas Fröde (84.) zum 3:2-Endstand. In den letzten Minuten musste das Team von Trainerin Sabrina Wittmann in Unterzahl agieren. Niclas Dühring konnte nach einem Zusammenprall nicht weitermachen, das Wechselkontingent war bereits ausgeschöpft. Mit vereinten Kräften und Glück – Costly rettete nach einem Kopfball von Simon Stehle auf der Linie – brachten die Ingolstädter das Ergebnis über die Zeit. Nach drei Spielen haben sie nun sechs Zähler auf dem Konto.